Home Wiadomości O matematyce i matematykach: Paul Erdős – życie w drodze i matematyka problemów

Wiadomości

18 grudnia, 2025

O matematyce i matematykach: Paul Erdős – życie w drodze i matematyka problemów

Starszy mężczyzna w okularach, Paul Erdős, podczas seminarium studenckiego w Budapeszcie w 1992 roku. Paul Erdős podczas seminarium studenckiego w Budapeszcie, jesień 1992 roku.
Paul Erdős był jednym z najbardziej niezwykłych matematyków XX wieku. W audycji z cyklu O matematyce i matematykach profesor Czesław Bagiński opowiada o uczonym, który nie miał domu, za to miał tysiące problemów matematycznych, setki współpracowników i jeden z największych dorobków w historii nauki.

Erdős urodził się w Budapeszcie w 1913 roku w rodzinie nauczycieli matematyki. Jego dzieciństwo naznaczyły wojna i rodzinne tragedie. Mimo narastających represji wobec Żydów na Węgrzech już jako siedemnastolatek rozpoczął studia, a w wieku osiemnastu lat przeprowadził elementarny dowód twierdzenia Czebyszewa o istnieniu liczb pierwszych w przedziałach od n do dwóch n.

Posłuchaj audycji o Paulu Erdősu.

 

Doktorat obronił w wieku dwudziestu jeden lat. Później pracował w wielu ośrodkach matematycznych na świecie – w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Przez większość życia był naukowym nomadą, przemieszczającym się między uniwersytetami i mieszkającym u współpracowników lub w hotelach.

Jego styl pracy był wyjątkowy. Erdős nie tworzył jednej spójnej teorii, lecz stawiał problemy i szukał ich rozwiązań, głównie w teorii liczb, kombinatoryce i teorii grafów. Skala jego dorobku przyczyniła się do wyodrębnienia matematyki dyskretnej – dziś kluczowej dla informatyki. Był autorem lub współautorem ponad tysiąca pięciuset publikacji, ustępując pod tym względem jedynie Leonardowi Eulerowi.

Współpraca z Erdősem była nobilitacją, a środowisko matematyczne wprowadziło pojęcie liczby Erdősa, opisującej odległość uczonego od niego w sieci współautorstw. Sam Erdős wierzył w istnienie Księgi, w której zapisane są najpiękniejsze dowody matematyczne, i całe życie próbował się do niej zbliżyć.

Był obojętny na dobra materialne, a nagrody finansowe przeznaczał na premie za rozwiązania problemów, które sam formułował. Zmarł w 1996 roku na zawał serca w hotelu w Warszawie – w drodze, tak jak żył. Audycja prof. Czesława Bagińskiego pokazuje go jako symbol matematyki rozumianej jako wspólne poszukiwanie piękna i sensu w liczbach. 

(AJ)

Czytaj także:

Paradoksy i prawdy Alfreda Tarskiego cz. 1

Paradoksy i prawdy Alfreda Tarskiego cz. 2

Najnowsze wiadomości
Starszy mężczyzna w okularach, Paul Erdős, podczas seminarium studenckiego w Budapeszcie w 1992 roku.
O matematyce i matematykach: P ... więcej
mieszkańcy miasta wymieniają sztuczne choinki na żywe drzewka
Zamień sztuczną choinkę na ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Świąteczny catering od Dworu ... więcej
Nielegalna choinka może drogo ... więcej
Druk 3D zamiast kości? Polite ... więcej
Adam Jakuć prowadzi spotkanie autorskie z Anną Naumiuk-Jakuc podczas premiery książki „Włodzimierz Naumiuk. Zanim przemówią rzeźby” w Zabłudowie.
Włodzimierz Naumiuk. Zanim pr ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.