O jak najszybsze zaszczepienie nauczycieli apelują do rządzących przedstawiciele KO

Styczeń 13, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

„Nauczyciele i pracownicy oświaty powinni być włączeni do zerowej grupy szczepień” – uważa podlaski poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski i przedstawiciele białostockiej Rady Miasta.

Ich zdaniem, jak najszybsze zaszczepienie nauczycieli klas I – III, gwarantuje efektywny powrót do stacjonarnego nauczania i pozwoli uniknąć sytuacji z września ubiegłego roku.

– Nie może powtórzyć się z scenariusz z września ubiegłego roku, kiedy to wszystkie klasy wróciły do szkół, a po ponad miesiącu placówki ponownie zostały zamknięte. Dlatego, aby ten kolejny powrót do nauki stacjonarnej był efektywny należy rozpocząć akcję szczepień nauczycieli klas I – III – mówił poseł Krzysztof Truskolaski.

Zdaniem wiceprzewodniczącej Rady Miasta i zarazem nauczycielki w szkole podstawowej Katarzyny Kisielewskiej – Martyniuk, tylko szczepionka może zapewnić bezpieczeństwo pracy, osobom zatrudnionym w szkołach.

– To nie jest tak, że boimy się wrócić do pracy, po prostu bardzo chcemy się zaszczepić, jesteśmy na to gotowi. Bardzo proszę i apeluję, o to aby nauczyciele mogli się szczepić, jak najszybciej. To jest jedyny gwarant tego, że szkoły będą bezpieczne – dodawała Katarzyna Kisielewska – Martyniuk.

W sprawie szybkiego szczepienia nauczycieli poseł Krzysztof Truskolaski napisał interpelację do ministra zdrowia oraz edukacji. W najbliższy poniedziałek (18.01) uczniowie klas I – III mają wrócić do szkół, dlatego obecnie trwają badania przesiewowe nauczycieli. (ea/mc)