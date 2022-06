NZS potrzebuje nowej krwi. Trwa nabór chętnych do najstarszej organizacji studenckiej w Polsce

Czerwiec 14, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku poszukuje nowych członków. Chętni mogą się zgłaszać do końca czerwca.

– Przede wszystkim szukamy osób chętnych do działania, które chcą spędzić miło czas, ale też trochę się wykazać. To okazja do poznania nowych osób, ale także zmienienia czegoś w swoim życiu, czy w otaczającym nas świecie, jak np. przy Wampiriadzie, gdzie mamy realny wpływ na ludzie otrzymują potem krew – mówi Paulina Januszewska, przewodnicząca białostockiego NZS.

Szczegóły są na fanpage’u NZS na Facebooku.

NZS to najstarsza i największa organizacja studencka w Polsce. Jej sztandarowym projektem jest nie tylko „Wampiriada”, ale także „Drogowskazy kariery”, „Studencki nobel” czy „Prawie kino”. (mt)