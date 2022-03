Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Marzec 16, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Uchodźcy z Ukrainy od środy (16.03) mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Osoby te wówczas mają dostęp do usług publicznych i społecznych i są uprawnione do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ulicy J.K. Branickiego 3/5.

Nadanie numeru PESEL oraz zrobienie zdjęć do wniosku jest bezpłatne.

Ale, jak wskazuje Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Białegostoku, najpierw obywatel Ukrainy powinien zrobić zdjęcie, a dopiero potem przyjść do urzędu.

– Już w dniu rozpoczęcia rejestracji, w UM przy Branickiego, przyjmowanie wniosków rozpoczęło się od godz 7.30. Do godz. 8.30 w kolejce czekało ponad 30 osób – mówi Krzysztof Chojnowski, dyrektor Departamentu Obsługi Mieszkańców. – Utworzono dodatkowe – 6 stanowisko, a sala obsługi została podzielona tak, by można było też załatwiać dowody osobiste. Numer PESEL będzie wydawany na podstawie dokumentu potwierdzającego dane, które są we wniosku i tożsamość. Natomiast dzieci do 12 r. ż. nie będą musiały przychodzić do urzędu, ale ich opiekun będzie musiał mieć dokument poświadczający dane osobowe dziecka.

Obsługa jednej osoby zajmuje ok. 30 minut.

Tuchliński jednocześnie zwrócił się do mieszkańców Białegostoku z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość (bo zwiększy się np. kolejka związana z obsługą dowodów osobistych). I zaapelował do ukraińskich uchodźców, by nie przychodzili do urzędu wszyscy na raz.

Ukraińscy uchodźcy z nadanym numerem PESEL mają dostęp do programów socjalnych i społecznych. Będą mogli skorzystać m.in. z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę czy kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej, uzyskają dostęp do świadczeń rodzinnych oraz do edukacji dla najmłodszych.

– Wnioski o jednorazowe świadczenie 300 plus na start składać należy w budynku MOPR, ul. Klepacka 18, tam też od razu można złożyć wnioski o świadczenia rodzinne. Natomiast w centrum, przy ul. Białej 13/33 jest zespół zajmujący się obsługą cudzoziemców I tam można uzyskać informacje o przysługujących uprawnieniach (czy w ZUS, czy świadczenia zdrowotne) – mówi Agnieszka Górska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Obecnie na terenie Białegostoku przebywa ok. 600 osób z Ukrainy – podaje Przemysława Tuchliński, – Ale to są osoby w miejscach, które przygotowało miasto czy organizacje pozarządowe. Są też uchodźcy w prywatnych domach i to trudne jest do oszacowania. Po dwóch tygodniach przyznawania numeru PESEL będziemy wiedzieli, ile to jest osób – dodaje zastępca prezydenta.