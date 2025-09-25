Nowy wymiar nauki w Politechnice Białostockiej. Projekt MAESTRO-AI łączy wykładowcę i sztuczną inteligencję

25 września, 2025

Z jednej strony przyszłość nauczania, a z drugiej obawa o jej konsekwencje – to w skrócie projekt MAESTRO-AI, który realizuje Politechnika Białostocka. Naukowcy badają, jak sztuczna inteligencja może wspierać studentów w nauce matematyki i programowania. Efektem tego będzie stworzenie podręczników dla wykładowców i przetestowanie skutecznych narzędzi AI w dydaktyce.

W projekcie MAESTRO-AI wraz z Politechniką Białostocką są uczelnie z Grecji, Rumunii i Portugalii. W poniedziałek (22.,9) naukowcy analizowali pierwsze wyniki swoich badań na spotkaniu roboczym na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Maestro to nauczyciel stojący w środku całego cyklu kształcenia, a jednocześnie sztuczna inteligencja i jej narzędzia to poniekąd taki też dodatkowy nauczyciel. Natomiast musimy pamiętać, że bez nauczyciela akademickiego, takiego żywego, prawdziwego, a nie tylko sztucznej inteligencji jako maszyny, cały proces kształcenia w szczególności z takich przedmiotów jak matematyka wyższa i podstawy programowania, może się nie udać – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki i koordynator projektu.

Na Wydziale Informatyki powstały już pierwsze eksperymentalne grupy. Studenci matematyki i informatyki korzystali m.in. z chata GPT podczas zajęć.

– Studenci niestety sięgają po takie narzędzia często bezrefleksyjnie, więc ważne jest, żeby nauczyć ich jak z tego prawidłowo korzystać. To jest tak zwane pisanie promptów, czyli nauka właściwego zadawania pytań, oczywiście weryfikacji odpowiedzi też, ale tutaj największy nacisk staramy się kłaść na zrozumienie tego, co chat, czy copilot, czy cokolwiek innego, studentom daje – dodaje dr inż. Anna Łupińska-Dubicka z Katedry Oprogramowania Wydziału Informatyki.

Projekt MAESTRO-AI potrwa do stycznia 2027 roku i ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki uczymy się i uczymy innych, ale pewne jest, że sztuczna inteligencja w edukacji to już rzeczywistość. (hk)