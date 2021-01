Nowy trener poprowadzi drużynę Lowlanders Białystok

Styczeń 21, 2021

źródło: Lowlanders Białystok

Troy Baker został nowym trenerem Lowlanders Białystok. Będzie on także odpowiedzialny za formację ataku oraz zostanie koordynatorem programu szkolenia sekcji juniorskiej.

Troy Baker od 10 lat jest trenerem futbolu amerykańskiego i zbierał doświadczenie na wielu poziomach w USA Dywizja II, NAIA, Junior College, High School oraz Europie w drużynach z Norwegii, Szwajcarii oraz na Węgrzech. 8 razy docierał ze swoimi drużynami do fazy play-off, z czego 4 razy zdobywał mistrzostwo.

– Przyszedłem tutaj ponieważ futbol amerykański ciągle się rozwija i zawodnicy chcą się uczyć i być lepsi. Uwielbiam także poznawać różne miejsca i kultury, więc łączę przyjemne z pożytecznym. Grałem w futbol amerykański zaledwie 11 lat i prawie tyle teraz jestem trenerem. Grałem na poziomie Division 2 na Harding University w Arkansas i Butte Junior College w Chico w Kalifornii. Jeśli chodzi o moją karierę to byłem defensywnym liniowym, zapaśnikiem oraz trenowałem lekkoatletykę – pchnięcie kulą. W 2015 roku przyjechałem do Europy po raz pierwszy do Norwegii do Lura Bulls, tam zostaliśmy mistrzami po raz jedyny w historii. Następnie 2 lata byłem w Szwajcarii i następne 2 na Węgrzech. W zeszłym roku zostałem trenerem Czarnych Panter z Pragi, ale sezon został odwołany na dwa dni przed naszym pierwszym meczem – powiedział o sobie trener główny, Troy Baker.

Drużyna rozpocznie przygotowania do sezonu od lutego. Będzie to pierwszy sezon pod egidą Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. Start sezonu planowany jest na połowę kwietnia. Lowlanders Białystok pierwszy mecz rozegrają na przełomie kwietnia i maja, kiedy ich rywalem w Białymstoku będzie drużyna ze stolicy Warsaw Mets.

– Miałem inne oferty, ale wybrałem Lowlanders, ponieważ słyszałem dobre opinie o zespole i organizacji. Oczywiście każdy chce wygrywać, ale moim celem jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez zawodników. Najbardziej cenię sobie ciężką pracę. Wiem, że wiele drużyn przygotowuje się do zdobycia mistrzostwa i rekrutuje wielu dobrych graczy. Jednak musimy skupić się na sobie. Musimy nadal ciężej pracować i być mądrzejsi w tym co robimy. Nie możemy przed sezonem oczekiwać, że będziemy w finale. Jeśli będziemy krok po kroku wykonywać założenia to na koniec dotarcie do finału będzie możliwe. Na pewno będziemy solidnym zespołem, który będzie grał skutecznie i twardo. To będzie fajny sezon i mam nadzieję, że kibice są na to gotowi – zakończył. (mt/mc)