Nowy system szalunkowy z Politechniki Białostockiej przyspieszy budowę wysokich budynków

24 listopada, 2025

Prof. Mirosław Broniewicz, fot. Dariusz Piekut/PB Prof. Mirosław Broniewicz, fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka opracowała innowacyjny system szalunkowy do stropów żelbetowych w budynkach wielopiętrowych. Rozwiązanie jest lżejsze, tańsze i bezpieczniejsze w obsłudze niż stosowane dotąd systemy. Za konstrukcję odpowiadają naukowcy z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku

Kluczową rolę odgrywa opatentowana głowica opadowa. Umożliwia ona opuszczenie paneli już po trzech dniach twardnienia betonu i przeniesienie ich na wyższą kondygnację. W praktyce oznacza to znacznie szybszą rotację deskowania i krótszy czas realizacji kolejnych stropów. Natomiast sercem systemu jest stalowy panel przestawny o masie około 21 kilogramów.

– Znacznie zmniejsza to koszt wykonywania systemu szalunkowego, zwiększa jego bezpieczeństwo, ponieważ nie trzeba wchodzić na nie do końca wykonane deskowanie, nie wymaga wykonywania barierek ochronnych, to znacznie również zmniejsza koszt i znacznie przyspiesza wykonanie całego systemu szalunkowego – mówi prof. Mirosław Broniewicz.

Nowy system szalunkowy zwiększa bezpieczeństwo pracy, ogranicza koszty i przyspiesza budowę, dlatego może stać się ważnym narzędziem dla firm realizujących nowoczesne obiekty wielopiętrowe. System tworzą cztery elementy: głowica opadowa, panel przestawny, pas nośny i wieszak. Prototypy sprawdzono na budowie, potwierdzając wymaganą nośność i niewielkie ugięcia stropów. Wszystkie części są chronione w Urzędzie Patentowym, co otwiera drogę do komercjalizacji rozwiązania.