Nowy skaner RTG na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

Czerwiec 2, 2022

źródło: Podlaska KAS

Na przejściu granicznym w Siemianówce jest już nowy skaner RTG do prześwietlania pociągów. Sprzęt ma służyć do wykrywania nielegalnych i niebezpiecznych towarów. To jeden z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na granicy Unii Europejskiej.

Skaner kosztował ponad 21 mln złotych. Urządzenie obejmuje zasięgiem dwa tory, co umożliwia kontrolę wszystkich pociągów towarowych wjeżdżających do Polski i wyjeżdżających na Białoruś, zarówno po torze szerokim, jak i normalnym. Skaner jest wyposażony w wysokoenergetyczny akcelerator, dzięki któremu funkcjonariusze KAS mogą bezpiecznie prześwietlać wszystkie rodzaje towarów przewożonych przez granicę.

To już drugie, po skanerze w Kuźnicy, urządzenie RTG do kontroli wagonów kolejowych w województwie podlaskim.

Od 2021 roku funkcjonariusze KAS z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce odprawili w obu kierunkach blisko 6 tys. pociągów towarowych, wiozących 195 tys. wagonów. W tym okresie, w wyniku kontroli, zatrzymano również przemyt 8,5 mln szt. nielegalnych papierosów wartych ponad 6 mln złotych. (mt)