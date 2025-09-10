Nowy sezon w Operze i Filharmonii Podlaskiej – premiery, gale i koncerty symfoniczne

10 września, 2025

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku rozpoczyna 71. sezon artystyczny. Już w piątek, 12 września 2025 roku, melomani będą mogli usłyszeć dzieła Beethovena i Brahmsa podczas koncertu inauguracyjnego, w którym wystąpi znakomity pianista Szymon Nehring. To początek pełnego emocji sezonu, w którym zaplanowano premiery spektakli, 25 koncertów symfonicznych, gale operowe oraz koncerty dla dzieci.

Trzy wielkie premiery w sezonie 2025/2026

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej, Violetta Bielecka, zapowiedziała trzy wyjątkowe premiery:

17 października 2025 – opera „Kopciuszek” Gioacchino Rossiniego,

14 listopada 2025 – oratorium „Noc dziadów” z muzyką Krzysztofa Herdzina i Piotra Nazaruka w reżyserii Piotra Tomaszuka, przygotowane we współpracy z Teatrem Wierszalin,

koniec sezonu – „Halka” Stanisława Moniuszki w reżyserii Michała Znanieckiego.

25 koncertów symfonicznych i gale operowe

Publiczność Opery i Filharmonii Podlaskiej czeka bogaty program muzyczny. W repertuarze znajdą się:

25 koncertów symfonicznych ,

gale operowe ,

koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Sezon artystyczny 2025/2026 zapowiada się jako jeden z najbardziej różnorodnych w historii tej instytucji.

Modernizacja akustyki na Dużej Scenie

Władze Opery planują także duży projekt inwestycyjny. Jak informuje wicedyrektor placówki Małgorzata Bil-Jaruzelska, złożony zostanie wniosek o dofinansowanie instalacji systemu dźwięku imersyjnego na Dużej Scenie. Całość ma kosztować aż 63 miliony złotych i znacząco poprawić jakość odbioru koncertów i spektakli.

Białystok muzyką stoi

Opera i Filharmonia Podlaska to największa instytucja artystyczna w regionie i jeden z najważniejszych ośrodków kultury w Polsce północno-wschodniej. Każdy nowy sezon przyciąga do Białegostoku tysiące melomanów spragnionych światowej klasy muzyki i widowisk operowych.

