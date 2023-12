Nowy rozkład jazdy pociągów PKP Intercity

7 grudnia, 2023

Od niedzieli (10.12) obowiązywać będzie nowy roczny rozkład jazdy pociągów PKP Intercity. W połączeniach do i z Białegostoku kursować będzie 13 par pociągów całorocznych, czyli o 2 więcej niż dotychczas.

Mieszkańcy Białegostoku zyskają dodatkowe połączenia do Warszawy, Wrocławia i Łodzi. – mówi Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity

– Od 10 grudnia mieszkańcy województwa podlaskiego będą mogli skorzystać z aż 12 par połączeń do Warszawy. 10 będzie kursowało trasą najszybszą przez Tłuszcz, Łapy i Czyżew, a 2 przez Hajnówkę, zapewniając połączenie dla miejscowości takich jak: Siedlce, Czeremcha, Bielsk Podlaski. Pociąg IC Fredro, który obecnie jeździ na trasie Wrocław – Warszawa przez Opole i Częstochowę, będzie miał wydłużoną relację do Białegostoku. Ponadto skład IC Baczyński kursujący z Warszawy do Wrocławia przez Łódź również pojedzie z Białegostoku i zastąpi pociąg IC Zemenhof, który jeździł tylko między stolicą województwa podlaskiego a Warszawą.

Przewoźnik planuje także uruchomienie dodatkowego pociągu w relacji Białystok – Warszawa Centralna, który kursować będzie w każdą niedzielę. Liczba pociągów do Krakowa, Olsztyna, Trójmiasta, Szczecina nie zmieni się. Utrzymane zostanie także połączenie do Mockavy, skomunikowane z pociągiem do Wilna. (hk)