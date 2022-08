Nowy rok szkolny już za chwilę. To najwyższa pora, by złożyć wniosek o 300 złotych

Sierpień 30, 2022

Jeżeli jeszcze we wrześniu rodzice chcą otrzymać pieniądze w ramach rządowego programu „Dobry start” muszą się pospieszyć. Zostały bowiem ostatnie dwa dni na złożenie wniosku.

O 300 złotych na wyprawkę szkolną można aplikować do końca listopada, ale nie warto zwlekać. Im szybciej złożymy wniosek, tym prędzej otrzymamy środki.

– Złożenie wniosku o pieniądze do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie – to pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku – przypomina Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

Ponad 27,8 mln złotych na zakup wyprawki szkolnej trafiło już na konta rodziców i opiekunów dzieci z województwa podlaskiego. W kraju kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła miliard złotych.

Wnioski o świadczenie 300 plus będą przyjmowane do końca listopada wyłącznie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. (mt)