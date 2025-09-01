Nowy rok szkolny 2025/2026. Ważne zmiany dla uczniów w Podlaskiem

1 września, 2025

Rozpoczęcie roku szkolnego w ALO PB/archiwum, fot. Hanna Kość

Ponad 200 tysięcy uczniów w województwie podlaskim rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Wraz z pierwszym dzwonkiem w szkołach pojawiły się istotne zmiany w planach lekcji i organizacji nauki.

Nowe przedmioty w szkołach

Od września uczniowie w całej Polsce uczą się dwóch nowych przedmiotów. Edukacja obywatelska zastąpiła historię i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych. Ma przygotować młodzież do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym i politycznym.

Druga nowość to edukacja zdrowotna, wprowadzona w miejsce wychowania do życia w rodzinie. Jest to przedmiot nieobowiązkowy, realizowany w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w liceach, technikach i szkołach branżowych. Program obejmuje tematykę zdrowia fizycznego, psychicznego, odżywiania, a także bezpieczeństwa w internecie.

Jedna godzina religii i zmiany w wychowaniu fizycznym

Nowy rok szkolny przynosi też zmiany w organizacji zajęć dodatkowych. Religia i etyka odbywać się będą w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dodatkowo zmodyfikowano podstawę programową wychowania fizycznego – tak, aby uczniowie mieli równe szanse w uczestnictwie w zajęciach sportowych.

Ferie zimowe w nowym układzie

Od tego roku ferie zimowe będą odbywać się w trzech, a nie w czterech terminach. Uczniowie z województwa podlaskiego będą odpoczywać od 19 stycznia do 1 lutego 2026 roku. W tej samej grupie znalazły się również Mazowsze, Pomorze, Świętokrzyskie i Warmia z Mazurami.

Zmiany dla nauczycieli

Nowy rok szkolny to także reformy w Karcie Nauczyciela. Pedagodzy zyskują wyższe nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zlikwidowano godziny dostępności, co ma zapewnić większą elastyczność w organizacji pracy i poprawić warunki zatrudnienia.

Podlaskie szkoły gotowe na wyzwania

Szkoły w regionie przygotowały się na powrót uczniów – odmalowano korytarze, odświeżono sale, a przy niektórych placówkach oddano do użytku zmodernizowane boiska. Przed dziećmi, młodzieżą i nauczycielami stoi dziesięć miesięcy nauki, które zakończą się 26 czerwca 2026 roku. (red.)