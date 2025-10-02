Nowy rok akademicki w Politechnice Białostockiej. Rektor: „To czas nowych wyzwań i możliwości”. Posłuchaj rozmowy

2 października, 2025

Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, przemawia do studentów podczas wydarzenia „Dzień pierwszaka” na Wydziale Mechanicznym. Fot. Dariusz Piekut / Politechnika Białostocka Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, przemawia do studentów podczas wydarzenia „Dzień pierwszaka” na Wydziale Mechanicznym. Fot. Dariusz Piekut / Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka inauguruje rok akademicki 2025/2026. Naukę rozpoczyna 7,5 tysięca studentów, z czego jedna trzecia to pierwszoroczniacy. Uczelnia – największa szkoła techniczna w północno-wschodniej Polsce – stawia na rozwój współpracy międzynarodowej, ściślejsze relacje z przemysłem oraz dalsze poszerzanie oferty edukacyjnej.

– Inauguracja roku akademickiego to moment, który łączy tradycję akademicką z przyszłością. Każdy nowy rok przynosi nowe wyzwania, nowe możliwości i nowe spojrzenie na potrzeby całej społeczności uczelni – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy z dr hab.inż. Martą Kosior -Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej o planach i wyzwaniach w nowym roku akademickim.

Strategia dostosowana do globalnych wyzwań

W czerwcu 2025 roku Senat Politechniki przyjął zaktualizowaną strategię rozwoju uczelni. Uwzględnia ona globalne trendy: transformację cyfrową, zrównoważony rozwój oraz rosnącą rolę gospodarki opartej na wiedzy. – Strategia promuje mobilność, interdyscyplinarność i współpracę międzynarodową. Naszym celem jest kształcenie inżynierów, menedżerów i liderów innowacji – wyjaśnia rektor.

Nauka bliżej biznesu

Politechnika intensyfikuje współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami regionu. W nowym roku akademickim działalność rozpoczęło Centrum Transferu Technologii, wspierające Instytut Innowacji i Technologii. Uczelnia realizuje też projekty badawczo-rozwojowe, takie jak AgroAI – system testowania maszyn rolniczych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji – czy Bio for Future, wspierający ochronę różnorodności biologicznej we współpracy z parkami narodowymi i Uniwersytetem w Białymstoku. – Chcemy być jeszcze bliżej biznesu, by nasze badania i innowacje realnie wpływały na gospodarkę – zaznacza rektor.

Inwestycje w infrastrukturę

Uczelnia stale rozwija swoje zaplecze badawcze. W ubiegłym roku na projekty B+R pozyskała ponad 33 mln zł. Nowością będzie centrum mikroskopowe, łączące potencjał kilku wydziałów w zakresie mikroskopii i badań materiałowych. – To narzędzie badawcze znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, dlatego chcemy lepiej wykorzystać nasze zasoby – dodaje Kosior-Kazberuk.

Jak zatrzymać młodych w regionie

Rektor zwraca uwagę na wyzwania demograficzne stojące przed uczelnią. PB wraz z Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym realizuje kampanię „Studiuj w Białymstoku, studiuj w Podlaskiem”, wspieraną przez władze samorządowe. Promocja odbywa się nie tylko w regionie, ale także podczas objazdowych akcji z mobilnym stoiskiem i autobusem prezentującym potencjał uczelni.

Nowością jest też projekt WINGS, który wspiera studentów na różnych etapach studiowania – od rekrutacji i zajęć wyrównawczych po pomoc finansową i integrację. – Studia to nie tylko nauka, ale także wspólnota, przyjaźń i radość. Dlatego w tym roku zaplanowaliśmy 79 wydarzeń integracyjnych – zaznacza rektor.

Finanse i nowe kierunki

Profesor Marta Kosior – Kazberuk zwraca także uwagę na niższe finansowanie szkolnictwa wyższego. – Mniejsze środki będą wyzwaniem dla każdej uczelni. To mobilizuje nas do racjonalnego gospodarowania finansami i szukania nowych źródeł zewnętrznych – ocenia Kosior-Kazberuk.

Oferta dydaktyczna PB stale się poszerza. Wśród nowych kierunków znalazły się m.in. data science, elektromobilność i agroekobiznes. Uczelnia zapowiada kolejne propozycje, często tworzone we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.

Na zakończenie rektor kieruje do społeczności akademickiej krótkie przesłanie: – Życzę inspirującego i owocnego roku akademickiego. (AJ)