Nowy rekord Polski ustanowiła Natalia Bukowiecka na Mitingu Białostockiego i Podlaskiego Sportu. Zobacz zdjęcia

Natalia Bukowiecka zajęła 1. miejsce i pobiła rekord Polski na 300 m na Mitingu Białostockiego i Podlaskiego Sportu, który odbył się w sobotę (09.08) na Stadionie Lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. W swoich konkurencjach poza sprinterką zwyciężyły także Ewa Swoboda w biegu na 100 m i Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem.
Natalia Bukowiecka uzyskała czas 35,51 s i oprawiła o jedną setną sekundy należący do niej rekord Polski w biegu na nietypowym dystansie 300 metrów. Ewa Swoboda podczas biegu na 100 metrów uzyskała czas 11.22 s. Natomiast Maria Andrejczyk podczas pierwszej próby i najlepszej próbie rzuciła oszczepem na 57,55 m.