Nowy rekord Polski ustanowiła Natalia Bukowiecka na Mitingu Białostockiego i Podlaskiego Sportu. Zobacz zdjęcia

10 sierpnia, 2025

Nowy rekord Polski ustanowiła Natalia Bukowiecka na Mitingu Białostockiego i Podlaskiego Sportu. Zobacz zdjęcia

Kobieta na bieżni z plakatami w rękach. Miting Białostockiego i Podlaskiego Sportu, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Natalia Bukowiecka zajęła 1. miejsce i pobiła rekord Polski na 300 m na Mitingu Białostockiego i Podlaskiego Sportu, który odbył się w sobotę (09.08) na Stadionie Lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. W swoich konkurencjach poza sprinterką zwyciężyły także Ewa Swoboda w biegu na 100 m i Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem. 

 

Natalia Bukowiecka uzyskała czas 35,51 s i oprawiła o jedną setną sekundy należący do niej rekord Polski w biegu na nietypowym dystansie 300 metrów. Ewa Swoboda podczas biegu na 100 metrów uzyskała czas 11.22 s. Natomiast Maria Andrejczyk podczas pierwszej próby i najlepszej próbie rzuciła oszczepem na 57,55 m.

Na mityngu byli także inni lekkoatleci związani z Podlasiem i Politechniką Białostocką. Złoty medalista olimpijski z Tokio młociarz Wojciech Nowicki, który jest Złotem Absolwentem i Honorowym Ambasadorem uczelni, zajął czwarte miejsce z wynikiem 70.74. W biegu na 100 metrów Marlena Granaszewska, absolwentka i Honorowa Ambasadorka Politechniki Białostockiej, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021, czterokrotna Mistrzyni Polski w biegu na 200 m, uplasowała się na 5. pozycji. W pchnięciu kulą Zuzanna Maślana, studentka grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej zajęła także 5. miejsce. (red.)

 

