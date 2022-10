Nowy portal o dziedzictwie rodu Branickich – podlasiebranickich.pl

Październik 7, 2022

Podlasiebranickich.pl – to działający od piątku (7.10) nowy portal stworzony przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. W jedym miejscu zostało zebrane i udostępnione cyfrowo rozproszone dziedzictwo kulturowe rodu Branickich na Podlasiu. Na stronie znajdziemy bazę zdjęć i opisy dokumentów archiwalnych, obiektów architektonicznych czy dzieł sztuki.

Na stronie znajdują się zabytki nie tylko ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ale także instytucji świeckich i kościelnych, które dołączyły do projektu (znajdziemy je w zakładce Zasoby). Natomiast w zakładce Obiekty – obrazy, dokumenty, widoki obiektów sakralnych, parki, spuścizna architektoniczna, artystyczna rodu Branickich.

– To Braniccy nadawali ton Podlasiu. Co po nich zostało? Muzeum przygotowało portal, gdzie w jedym miejscu zebrano dziedzictwo Branickich. To ważne przedsięwzięcie – mówi Waldemar Wilczewski, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Wkład w powstanie portalu ma ks. Adam Szot, kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. – Portal nie ma ściśle naukowego charakteru, ale będzie źródłem informacji zwłaszcza dla osób przyjeżdżających na Podlasie, by dowiedzieli się, że Braniccy to nie tylko pałac, ale także kościoły, czy zbiory bibliotek. Dlatego i inne instytucje mogą mieć swój udział w promowaniu miasta, regionu i rodu Branickich – podkreśla ks. Szot.

Portal stworzyło Muzeum Podaskie w Białymstoku ze środków własnych oraz pracownicy tej instytucji. Zdaniem dyrektora Waldemara Wilczewskiego strona nie jest skończona, bowiem spuścizna po Branickich jest tak rozproszona, że pracy dla historyków starczy na wiele lat. (at)

