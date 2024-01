Nowy napastnik w Jagiellonii Białystok

11 stycznia, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. To niemiecki napastnik Kaan Caliskaner, który trafił do Jagi na zasadzie wypożyczenia do końca bieżącego sezonu z opcją pierwokupu z Eintrachtu Brunszwik.

Mierzący 192 cm wzrostu 24-latek będzie występował z numerem 9. Jak uważa – w drużynie brakuje wysokiego napastnika, który mógłby stwarzać zagrożenie przy stałych fragmentach gry. Mam dobre warunki fizyczne, ale moim największym atutem pozostaje technika i utrzymanie się przy piłce. Wierzę, że mogę zaoferować coś nowego tej drużynie, co pomoże jej jeszcze bardziej się rozwinąć – podkreśla Caliskaner. (red.)