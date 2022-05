Nowy mural o radości. Na ścianie PZN przy ul. Białówny w Białymstoku

Maj 12, 2022

A. Topczewska

Białystok to miasto murali. Nowy kolorowy ścienny obraz powstał w centrum naszego miasta – na ścianie budynku Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Białówny. Muralowi towarzyszy hasło „Pełnosprawne w radości życia”. To prawdopodobnie pierwsze wydarzenie w Polsce, gdzie mural był współtworzony wspólnie z osobami z niepełnosprawnością wzroku.

– Ten mural to cztery serca układające się w kształt koniczyny. Koniczyna przynosi szczęście, serce to też jest radość, wiec jest to mural o radości – mówi Krystyna Korolczuk, dyrektor PZN w Białymstoku.

Mural „Pełnosprawne w radości życia” powstał z inspiracji Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. – Na pomysł wpadła Monika Marciniak z Galerii im. Sleńdzińskich, a nasza ściana najbardziej się spodobała. Chętnie przystaliśmy na propozycje stworzenia muralu właśnie na naszym budynku, będziemy bardziej widzialni – cieszy się Krystyna Korolczuk. – Współtworzyliśmy ten mural. Byliśmy na warsztatach, wspólnie opracowywaliśmy projekt, potem wycinaliśmy szablony i razem: młodzież, członkowie PZN wraz z wolontariuszami z galerii malowaliśmy obraz na ścianie. Radości mieliśmy co niemiara – dodaje dyrektor.

Prace nad muralem nadzorował graficiarz Dariusz Paczkowski (3Fala.art.pl). – Dariusz zgodził się przyjechać do Białegostoku i społecznie stworzyć mural – przyznaje Monika Marciniak z Galerii im. Sleńdzińskich.

To właśnie Monika Marciniak, koordynator dostępności w tej instytucji kultury, jest pomysłodawczynią nowego muralu. – Prace z dostępnością możemy zacząć od tych rzeczy, które jesteśmy stanie zmienić, to rzeczy związane z otwarciem mentalnym, jak warsztaty, spotkania szkolenia i przede wszystkim nawiązanie kontaktów osób z niepełnosprawnością, by poczuły, że przestrzeń jest też dla nich – tłumaczy Marciniak. – Zapoczątkowaliśmy działania pod hasłem „Sztuka otwiera”, a pomysłem było stworzenie muralu i to na ścianie budynku PZN w centrum Białegostoku.

Obiekt PZN należy do miasta, zgodę na powstanie ściennego obrazu na budynku wydał plastyk miejski.

– Prace nad muralem zaczęliśmy na początku maja, zależało nam, by osoby niepełnosprawne brały udział w procesie jego tworzenia – od projektowania do wykonania. Wszyscy czują, że ten mural jest wspólną pracą. To chyba pierwsze wydarzenie w Polsce, gdzie mural był współtworzony z osobami z niepełnosprawnością wzroku – zdradza Monika Marciniak.

Teraz przygotowywana jest audiodeskrypcja, po nagraniu znajdzie się w Internecie, a tabliczka z kodem QR będzie umieszczona na ścianie obok muralu. (at)

