Nowości w białostockich kinach Helios

Luty 25, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W każdy piątek, na dużych ekranach pojawiają się nowości, sprawdzamy co tym razem będzie można obejrzeć.

W tym tygodniu białostockie Kina Helios mają trzy premiery, w tym dwie dla dorosłych widzów. Pierwszą z nich jest „Mój dług”.

– „Mój dług” jest takim filmem, po którym można by było się zastanawiać, po co znowu, bo wydaje mi się, że mocno w nas tkwi film Krzysztofa Krauze. Natomiast „Mój dług” jest dalszą historią, co się dzieje w momencie, gdy Sławek Sikora trafia do więzienia, co się z nim tam dzieje, jak dochodzi do ułaskawienia, jak wygląda dalsza część jego życia. To na pewno jest fantastyczna historia, wciąż mocna, to jest bardzo charyzmatyczna postać. Kiedyś osobiście go spotkałam, więc miałam takie poczucie, że jest duża osobowość – zapowiadała kierownik Kina Helios w Białymstoku Urszula Komsta.

Na dużym ekranie można też zobaczyć zabawną, niezwykle osobistą opowieść o dzieciństwie pewnego chłopca w czasie zgiełku późnych lat sześćdziesiątych, czyli film „Belfast”.

Dla nieco młodszych miłośników kina – „Potworna rodzinka 2”. (ea)