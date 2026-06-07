Nowości muzyczne #24/2026

7 czerwca, 2026

Dead Pioneers wracają z jednym z najmocniejszych politycznych manifestów w swojej karierze, Greta Van Fleet otwiera nowy rozdział energicznym „Play Your Games”, a Echa dorzucają pokoleniowy głos sprzeciwu w singlu „Nie Bo Nie”. Płytą tygodnia zostaje „Afterlife” warszawskiego zespołu Hypnosaur — ciężka, przewrotna i pełna ironii opowieść o świecie zalanym dezinformacją.

Dead Pioneers – The Worst Among Us (feat. Jason Williamson)

Dead Pioneers wracają z nowym singlem, który zapowiada ich trzeci album Wagon Burner. „The Worst Among Us” to jeden z najbardziej bezpośrednich i najmocniejszych utworów w ich dorobku – surowy, rytmiczny, oparty na post‑punkowym pulsie i ciężkiej, narastającej atmosferze.

Gościnnie pojawia się tu Jason Williamson z duetu Sleaford Mods, którego charakterystyczny, poszarpany styl idealnie podkreśla polityczny wydźwięk numeru. Tekst uderza w kolonializm, przemoc systemową i hipokryzję władzy – tematy, które Dead Pioneers poruszają od lat, ale tym razem robią to z wyjątkową intensywnością.

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Greta Van Fleet – Play Your Games

Greta Van Fleet powraca z premierowym singlem „Play Your Games”, który otwiera nowy rozdział w historii zespołu. Co ciekawe, utwór powstał na bazie jednej z pierwszych demówek nagranych jeszcze na początku działalności grupy. Materiał przez lata pozostawał w prywatnym archiwum muzyków, skąd został niedawno wydobyty i dopracowany.

Nad produkcją nagrania czuwał Mike Elizondo, znany ze współpracy m.in. z Sheryl Crow i Turnstile. Gitarzysta Jake Kiszka podkreśla, że piosenka opowiada o odwadze, spontaniczności i wykorzystywaniu nadarzających się okazji.

Zapowiedzią nowej ery zespołu był film „Thanks For The Wild Ride”, prezentujący najważniejsze momenty z dotychczasowej kariery formacji. Wielu fanów odebrało go jako możliwe pożegnanie grupy, jednak kolejne opublikowane materiały szybko rozwiały te spekulacje. W jednym z nich muzycy zostali pokazani podczas pracy w studiu nagraniowym, sugerując przygotowania do nowych wydawnictw.

Choć na razie nie ujawniono szczegółów nowej płyty, najnowszy singiel potwierdza, że Greta Van Fleet intensywnie pracuje nad kolejnym materiałem.

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Echa – Nie bo nie

“Nie bo nie” to głos w imieniu młodego pokolenia, by ich pomysły, słowa były poważniej traktowane przez autorytety, żeby nie musieli się zestarzeć zanim zostaną wysłuchani.

Echa to zespół łączący alternatywne brzmienia z melodyjnym wokalem i niebanalnymi tekstami. Tworzy go sześciu muzyków – sześć wyrazistych osobowości i różnorodnych doświadczeń. Wśród nich są: wokalista mający na koncie kampanie modelingowe dla znanych marek, który wokalne umiejętności rozwijał w chórze gospel; instrumentalista koncertujący z kabaretem Neo-Nówka; doktor nauk humanistycznych odpowiedzialny za warstwę tekstową; a także doświadczeni instrumentaliści, którzy współpracowali z czołówką polskiej sceny. Echa tworzą: Krzysztof Garbaciak (wokal), Andrzej Gałązka (gitara), Krzysztof Kos (bas), Karol Pietsch (perkusja), Piotrek Spychała (klawisze) i Arkadiusz Tyda (gitara, omnichord, teksty).

Silną stroną grupy są też występy na żywo. Muzycy mają doświadczenie ze scen Męskiego Grania, Open’er Festival, Jarocin Festival, Slot Art Festival, Hejfest, Warsaw Orlen Maraton, grali również liczne koncerty klubowe, m.in. na trasach takich wykonawców jak Kult, Strachy na Lachy i Happysad.

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Płyta tygodnia: Hypnosaur – Afterlife

Hypnosaur to warszawski kwartet operujący w stylistyce ciężkiego i melodyjnego rock’n’rolla, który zespół określa mianem „jurassic punk”. Formacja istnieje od 2017 roku i od tego czasu wydała dwie EP-ki (“Illusion” w 2019 oraz “Undead Invaders Born to Die in a Maze” w 2024) oraz album długogrający “Doomsday” (2022). Album „Afterlife” grupy Hypnosaur stanowi kontynuację uniwersum zapoczątkowanego na płycie „Doomsday”. Warstwa tekstowa skupia się na problemach dezinformacji i wpływie technologii na społeczeństwo, co ujęto w ramy ironii i satyry. Muzycznie to krok naprzód: zarówno pod względem kompozycji, produkcji, jak też bardziej rozbudowanego instrumentarium (theremin, przeszkadzajki). Za rejestrację materiału w Sound of Records oraz mix i master odpowiada Haldor Grunberg, znany ze współpracy z takimi zespołami jak Behemoth, Me And That Man, czy Dopelord. Autorem oprawy graficznej albumu jest Rafał Wechterowicz (TOO MANY SKULLS), artysta z Poznania. Jest on znany z wieloletniej współpracy z czołowymi światowymi grupami rockowymi i metalowymi, takimi jak Ozzy Osbourne, Ghost, Anthrax, Motley Crue, Slayer, Behemoth czy Mastodon. Wechterowicz odpowiadał za identyfikację wizualną wszystkich dotychczasowych wydawnictw zespołu Hypnosaur. Jak sam stwierdził, jest to jego ulubiona okładka, którą stworzył przez około 20 lat pracy artystycznej.

Tracklista: Afterlife Lieflower Reality-141 Look at the Balls Danger Hardwired World of Insanity Alone Into the Sun

(kk)