Nowości muzyczne #20/2026

Na naszej playliście młodość spotyka doświadczenie. W tym tygodniu sprawdzamy, co słychać u The Rolling Stones, dajemy się uwieść mrocznej estetyce The Last Dinner Party i kibicujemy nowej drodze Rubensa. Całość domyka płyta tygodnia – „Peaches!” duetu The Black Keys.
The Rolling Stones – In The Stars
Toczący się kamień mchem nie porasta…
The Rolling Stones wracają z nowym albumem „Foreign Tongues”, który ukaże się 10 lipca. Zapowiedzią wydawnictwa jest energetyczny singiel „In the Stars”. Utwór, wraz z otwierającym album „Rough and Twisted”, odsłania żywiołowy charakter płyty nagranej w zaledwie miesiąc w londyńskim Metropolis Studios.
„Foreign Tongues” to 14 nowych kompozycji, ponownie wyprodukowanych we współpracy z producentem Andrew Wattem. Album łączy klasyczne brzmienie Stonesów z nowoczesną energią i świeżym podejściem do formy. W nagraniach wzięli udział stali współpracownicy zespołu, a także wyjątkowi goście, m.in. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith i Chad Smith. Na płycie znalazł się również jeden z ostatnich zarejestrowanych występów Charliego Wattsa.
– 'Foreign Tongues’ w pewnym sensie przedłuża ‘Hackney Diamonds’. Wspaniale było znów pracować w Londynie i czuć energię tego miasta. To był miesiąc wytężonej pracy. Najważniejsza jest dla mnie radość z tworzenia – czuję się szczęśliwy, że mogę to robić, i oby trwało to jak najdłużej – komentuje Keith Richards.
Nowy materiał pojawi się niespełna trzy lata po entuzjastycznie przyjętym, nagrodzonym Grammy „Hackney Diamonds”. To będzie 25. studyjny album Stonesów!
Nowy singiel Rubensa to opowieść o zmęczeniu miejskim pędem i powierzchownością codziennych relacji. „Pod palmą” symbolizuje potrzebę ucieczki w miejsce, gdzie liczą się spokój, prostota i bliskość drugiej osoby – chwilę oddechu od hałasu współczesności.
Rubens, polski muzyk, gitarzysta, producent i autor tekstów, zanim rozpoczął solową karierę, współtworzył brzmienie wielu topowych artystów. Jako solista zadebiutował w 2022 roku mini albumem Wynoszę się, a następnie wydał płytę Piosenki, których nikt nie chciał, w całości własnoręcznie napisaną, skomponowaną i wyprodukowaną. Jego twórczość szybko zdobyła uznanie, przynosząc mu sześć nominacji do Fryderyków.
Album Bez Trzymanki (2024) poszerzył jego brzmienie o brit-pop, rapową melorecytację i nastrojowe ballady. Artysta realizuje też projekty specjalne – m.in. kuratorował przedsięwzięcie Polska Muzyka 1983 na Męskim Graniu 2023.
W 2025 roku Rubens wkroczył w nowy etap jako niezależny twórca, jeszcze śmielej rozwijając własny styl łączący alternatywne brzmienia z osobistymi tekstami. Już 17 lipca otworzy dużą scenę festiwalu Męskie Granie w Gdańsku.
1. Where There’s Smoke, There’s Fire
2. Stop Arguing Over Me
3. Who’s Been Foolin’ You
4. It’s a Dream
5. Tomorrow Night
6. You Got to Lose
7. Tell Me You Love Me
8. She Does It Right
9. Fireman Ring the Bell
10. Nobody But You Baby