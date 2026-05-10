Nowości muzyczne #20/2026

10 maja, 2026

Na naszej playliście młodość spotyka doświadczenie. W tym tygodniu sprawdzamy, co słychać u The Rolling Stones, dajemy się uwieść mrocznej estetyce The Last Dinner Party i kibicujemy nowej drodze Rubensa. Całość domyka płyta tygodnia – „Peaches!” duetu The Black Keys.

The Rolling Stones – In The Stars

Toczący się kamień mchem nie porasta…

The Rolling Stones wracają z nowym albumem „Foreign Tongues”, który ukaże się 10 lipca. Zapowiedzią wydawnictwa jest energetyczny singiel „In the Stars”. Utwór, wraz z otwierającym album „Rough and Twisted”, odsłania żywiołowy charakter płyty nagranej w zaledwie miesiąc w londyńskim Metropolis Studios.

„Foreign Tongues” to 14 nowych kompozycji, ponownie wyprodukowanych we współpracy z producentem Andrew Wattem. Album łączy klasyczne brzmienie Stonesów z nowoczesną energią i świeżym podejściem do formy. W nagraniach wzięli udział stali współpracownicy zespołu, a także wyjątkowi goście, m.in. Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith i Chad Smith. Na płycie znalazł się również jeden z ostatnich zarejestrowanych występów Charliego Wattsa.

– 'Foreign Tongues’ w pewnym sensie przedłuża ‘Hackney Diamonds’. Wspaniale było znów pracować w Londynie i czuć energię tego miasta. To był miesiąc wytężonej pracy. Najważniejsza jest dla mnie radość z tworzenia – czuję się szczęśliwy, że mogę to robić, i oby trwało to jak najdłużej – komentuje Keith Richards.

Nowy materiał pojawi się niespełna trzy lata po entuzjastycznie przyjętym, nagrodzonym Grammy „Hackney Diamonds”. To będzie 25. studyjny album Stonesów!

The Last Dinner Party – Big Dog

The Last Dinner Party to jeden z najszybciej wyrastających fenomenów brytyjskiej sceny – jeszcze przed premierą jakiejkolwiek piosenki podpisały kontrakt z Island Records, a po debiutanckim singlu okrzyknięto je nową nadzieją indie rocka. Zespół tworzy pięć młodych artystek: Abigail Morris, Aurora Nishevci, Emily Roberts, Georgia Davies i Lizzie Mayland, które poznały się w Londynie w czasie pandemii. W ciągu roku od pierwszych prób trafiły na scenę Hyde Parku jako support The Rolling Stones, a później zgarnęły BRIT Rising Star Award i zwyciężyły w plebiscycie BBC Sound of 2024.

Singiel „Big Dog” – pierwszym premierowym utworem od czasu ubiegłorocznego albumu From The Pyre. Piosenka, wykonywana na koncertach jeszcze przed debiutem zespołu, wreszcie doczekała się oficjalnego wydania, podobnie jak towarzyszący jej wiersz „Come All You Beasts”, który artystki recytowały na żywo jako wprowadzenie.

– Tematy obecne w utworze zostały zestawione z fragmentami Biblii, odwracając tradycyjne przekazy dotyczące kobiet. Zawsze inspirowały nas poezja i różne formy performansu, dlatego wiersz z improwizowanym akompaniamentem wydawał się naturalnym rozwinięciem naszej twórczości – tłumaczy basistka Georgia Davies.

Wyprodukowany wspólnie z Animeshem Ravalem „Big Dog” odsłania ciemniejsze, bardziej surowe oblicze grupy, przywołujące skojarzenia z twórczością PJ Harvey.

Rubens – Pod palmą

Nowy singiel Rubensa to opowieść o zmęczeniu miejskim pędem i powierzchownością codziennych relacji. „Pod palmą” symbolizuje potrzebę ucieczki w miejsce, gdzie liczą się spokój, prostota i bliskość drugiej osoby – chwilę oddechu od hałasu współczesności. Rubens, polski muzyk, gitarzysta, producent i autor tekstów, zanim rozpoczął solową karierę, współtworzył brzmienie wielu topowych artystów. Jako solista zadebiutował w 2022 roku mini albumem Wynoszę się, a następnie wydał płytę Piosenki, których nikt nie chciał, w całości własnoręcznie napisaną, skomponowaną i wyprodukowaną. Jego twórczość szybko zdobyła uznanie, przynosząc mu sześć nominacji do Fryderyków. Album Bez Trzymanki (2024) poszerzył jego brzmienie o brit-pop, rapową melorecytację i nastrojowe ballady. Artysta realizuje też projekty specjalne – m.in. kuratorował przedsięwzięcie Polska Muzyka 1983 na Męskim Graniu 2023. W 2025 roku Rubens wkroczył w nowy etap jako niezależny twórca, jeszcze śmielej rozwijając własny styl łączący alternatywne brzmienia z osobistymi tekstami. Już 17 lipca otworzy dużą scenę festiwalu Męskie Granie w Gdańsku.

Płyta tygodnia: The Black Keys – Peaches!

„Peaches!”, czternasta płyta w dorobku The Black Keys, zawiera 10 surowych, soczystych utworów, które wokalista Dan Auerbach opisuje jako „najbardziej naturalne nagrania” zespołu od czasu debiutu „The Big Come Up” z 2002 roku. Projekt zaczął powstawać, po tym, jak u nieżyjącego już ojca Dana zdiagnozowano rak przełyku. Gdy jego stan szybko się pogarszał, Dan opiekował się nim w swoim domu w Nashville. Jego kolega z zespołu, i najlepszy przyjaciel, Patrick Carney pomyślał, że Auerbachowi „przydałoby się coś, czym mógł się zająć”. Tym czymś była oczywiście muzyka i podkręcanie na maska wzmacniaczy w studiu. – Nie nagrywaliśmy płyty, po prostu jammowaliśmy, robiliśmy coś dla siebie – wyjaśnia Dan Auerbach. – Powstawało wówczas coś naprawdę pierwotnego. W chwili, gdy wszyscy byliśmy ekstremalnie zestresowani, po prostu krzyczeliśmy. Przechodziliśmy przez wiele trudnych chwil, próbując podnieść się na duchu. Myślę, że choroba mojego taty sprawiła, że przestało mi na wszystkim zależeć i po prostu chciałem trochę pokrzyczeć.

W podobnym duchu DIY, album został nagrany z udziałem wszystkich muzyków grających w jednym pomieszczeniu, przy minimalnej liczbie dogrywek. Jest to również pierwsze wydawnictwo zmiksowane w całości przez sam zespół od czasu Magic Potion z 2006 roku. Wybrane utwory odzwierciedlają obsesyjną pasję Auerbacha i Patricka Carneya do kolekcjonowania winyli. W ostatnich latach przerodziła się ona w cykl imprez DJ-skich pod szyldem „Record Hang”, podczas których duet puszcza vintage’owe single 45-obrotowe dla roztańczonych tłumów w najmodniejszych klubach na całym świecie. Tym samym duet popularyzuje też twórczość starych, zapomnianych bluesmanów, o których przypomnimy w tym tygodniu na antenie Radia Akadera – także „w oryginale”. Stay tuned!

Tracklista:

1. Where There’s Smoke, There’s Fire

2. Stop Arguing Over Me

3. Who’s Been Foolin’ You

4. It’s a Dream

5. Tomorrow Night

6. You Got to Lose

7. Tell Me You Love Me

8. She Does It Right

9. Fireman Ring the Bell

10. Nobody But You Baby

(kk)