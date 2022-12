Nowoczesny skaner RTG na przejściu granicznym w Budzisku

Grudzień 1, 2022

Nowy skaner RTG w Budzisku, źródło: Podlaska KAS Nowy skaner RTG w Budzisku, źródło: Podlaska KAS

Podlaska KAS ma nową broń do walki z przemytem. To nowoczesny skaner RTG do prześwietlania wszystkich typów samochodów. Będzie do dyspozycji na przejściu granicznym w Budzisku.

Nowy skaner kosztował 12 mln złotych. Umożliwia on kontrolę samochodów osobowych i ciężarowych, busów, autokarów oraz ładunków cargo.

Jest to już szósty wielkogabarytowy, stacjonarny rentgen obsługiwany przez funkcjonariuszy podlaskiej KAS. Uzupełnia system skanerów, które działają na drogowych przejściach granicznych w Bobrownikach, Kuźnicy i Połowcach oraz na kolejowych przejściach granicznych w Siemianówce i Kuźnicy.

W ubiegłych latach funkcjonariusze KAS dzięki wykorzystaniu poprzedniego skanera wielokrotnie wykrywali w Budzisku próby przemytu do Polski papierosów. Wykorzystywanie skanerów RTG umożliwiło m.in. wykrycie blisko pół miliona paczek papierosów ukrytych w brykiecie, przechwycenie 370 tys. paczek papierosów ukrytych w ładunku kory ogrodowej oraz przejecie transportu 185 tys. paczek papierosów ukrytych w żelbetowym przęśle mostu. (mt)