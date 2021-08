Nowoczesny radiowóz wyjechał na ulice Białegostoku. Będzie wykorzystywany do wypadków drogowych

Sierpień 18, 2021

źródło: bialystok.policja.gov.pl

Na białostockich drogach pojawił się nowy radiowóz, z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt do obsługi zdarzeń drogowych. Tak zwany pojazd APRD, czyli Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego należy do Komendy Miejskiej Policji.

W aucie znajduje się przedział biurowy, w którym są cztery siedziska oraz dwa stoliki z laptopami. Policjanci mają tam do dyspozycji szafy na dokumentację, aparat fotograficzny oraz najnowsze urządzenie do badania stanu trzeźwości w wydychanym powietrzu.

W radiowozie mieście się też przedział magazynowy, ze stojakami i uchwytami do przewożenia urządzeń. Posiada on również nowoczesne systemy ostrzegawcze, jak tablicę LED do wyświetlania komunikatów oraz wysuwany maszt z reflektorami do doświetlania miejsc.

Zakup pojazdu sfinansowała Komenda Główna Policji. Radiowóz kosztował ponad 460 tysięcy złotych. (ea)