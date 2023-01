Styczeń 20, 2023

Nowoczesny mobilny skaner RTG dla podlaskiej KAS, źródło: KAS

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa wzbogaciła się o nowoczesny mobilny skaner RTG do prześwietlania samochodów i kontenerów. Urządzenie kosztowało blisko 11,5 mln złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu państwa.

Skaner ograniczy liczbę fizycznych kontroli pojazdów oraz przyspieszy weryfikację przewożonego towaru. To pierwszy, wielkogabarytowy mobilny skaner w podlaskiej KAS. Do tej pory na wyposażeniu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z woj. podlaskiego było 6 stacjonarnych rentgenów działających na drogowych i kolejowych przejściach granicznych, 2 mobilne urządzenia do prześwietlania przesyłek oraz system skanerów wykorzystywanych do kontroli bagaży w ruchu turystycznym.

Nowy rentgen umożliwia kontrolę samochodów osobowych i ciężarowych, busów, autokarów oraz ładunków cargo. Urządzenie spełnia wymagania międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Wyposażone jest w wysokoenergetyczny akcelerator, który pozwala na skuteczną kontrolę pojazdów i towarów poza przejściami granicznymi np. w punktach MOP (Miejscach Obsługi Podróżnych) przy autostradach i drogach ekspresowych. (mt)