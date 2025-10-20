Nowoczesne technologie w sztuce. Akademia Teatralna w Białymstoku o przyszłości teatru formy

20 października, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku trwa konferencja naukowo-artystyczna „Nowoczesne technologie w sztuce – współczesny teatr ożywionej formy”. Spotkanie stanowi ważny punkt w kalendarzu akademickim roku 2025/2026 i otwiera przygotowania do 12. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2026.

Przyszłość teatru w świecie nowych technologii

Motywem przewodnim nadchodzącego festiwalu LALKANIELALKA jest FUTURE/PRZYSZŁOŚĆ – rozumiana jako przestrzeń, w której teatr formy spotyka się z innowacją. Organizatorzy zwracają uwagę na zjawisko dynamicznego rozwoju technologicznego i jego wpływ na współczesne praktyki artystyczne. Dyskusje podczas konferencji koncentrują się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, robotyki, druku 3D, rzeczywistości wirtualnej i rozwiązań wspierających dostępność kultury.

Konferencja porusza pytania o to, jak technologia zmienia teatr, w jaki sposób wpływa na narrację sceniczną i odbiór dzieła, a także jak może służyć osobom z niepełnosprawnościami. Współczesny teatr ożywionej formy przestaje być wyłącznie artystycznym eksperymentem — staje się laboratorium nowych idei, w którym narzędzia techniczne współtworzą język sceniczny.

Trzy panele, trzy perspektywy

Program konferencji został podzielony na trzy bloki tematyczne.

Pierwszy z nich – „Innowacyjne technologie: narzędzia i możliwości na wyciągnięcie ręki?” – skupia się na praktycznych aspektach wykorzystania nowoczesnych technologii w sztuce. Eksperci z Politechniki Białostockiej omawiają, jak robotyka, inżynieria i druk 3D mogą wspierać proces twórczy oraz jak technika przenika do obszarów edukacji i projektowania artystycznego.

Drugi panel – „Współpraca sztuki i techniki” – prezentuje przykłady wykorzystania mediów cyfrowych, sztucznej inteligencji oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w teatrze i sztukach wizualnych. Wystąpienia twórców z Polski i zagranicy ukazują nowe formy narracji scenicznej oraz kierunki rozwoju teatru formy w epoce cyfrowej.

Trzeci blok – „Nowoczesne technologie wspierające osoby z niepełnosprawnościami w odbiorze sztuki” – poświęcony jest kulturze dostępności. Eksperci z Fundacji Kultura Bez Barier i Teatru Wybrzeże prezentują dobre praktyki w zakresie audiodeskrypcji, napisów na żywo i tłumaczeń w Polskim Języku Migowym, pokazując, że nowoczesny teatr może być równocześnie innowacyjny i inkluzywny.

Interdyscyplinarna współpraca instytucji kultury i nauki

Konferencja realizowana jest we współpracy z Politechniką Białostocką, Galerią Arsenał i Białostockim Teatrem Lalek – instytucjami, które od lat tworzą fundament życia kulturalnego i naukowego regionu. Wspólne przedsięwzięcie podkreśla znaczenie interdyscyplinarnego dialogu między sztuką a techniką, który staje się jednym z kluczowych kierunków rozwoju współczesnej kultury.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i odbywa się w dwóch językach – polskim i angielskim. Obrady transmitowane są na żywo w internecie z tłumaczeniem symultanicznym, co pozwala na udział szerokiego grona odbiorców z różnych krajów.

Teatr formy jako przestrzeń eksperymentu

Konferencja „Nowoczesne technologie w sztuce” wpisuje się w strategię rozwoju Akademii Teatralnej, która od lat podkreśla rolę eksperymentu i poszukiwań artystycznych w procesie dydaktycznym. Łączenie sztuki z technologią pozwala tworzyć nowe formy ekspresji i redefiniować pojęcie teatru ożywionej formy.

Jak wskazuje prof. dr hab. Artur Dwulit, Prorektor ds. Filii w Białymstoku, spotkanie stanowi przestrzeń refleksji nad kierunkiem, w jakim zmierza współczesny teatr – pomiędzy światem analogowym a cyfrowym, między tradycją a innowacją.

Wieczorem uczestnicy konferencji wezmą udział w pokazie spektaklu studentów III roku aktorstwa w Białostockim Teatrze Lalek, który stanowi praktyczne dopełnienie teoretycznych rozważań o roli technologii w procesie twórczym.

Obejrzyj konferencje tutaj:

(pc)