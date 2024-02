Nowoczesne Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej w Politechnice Białostockiej

29 lutego, 2024

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej w Politechnice Białostockiej/ fot.Dariusz Piekut Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej w Politechnice Białostockiej/ fot.Dariusz Piekut

Politechnika Białostocka otworzyła w czwartek (29.02) Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym PB. Studenci kierunku inżynieria biomedyczna będą mogli korzystać z najnowocześniejszej aparatury dostępnej na światowych rynkach.

Nowa przestrzeń dydaktyczna pozwoli przyszłym inżynierom doskonalić umiejętności w zakresie konstrukcji aparatury medycznej, elektroniki medycznej, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania aparatury medycznej, serwisu technicznego, systemów informatycznych związanych z aparaturą medyczną itp.

To pełnoprawne stanowisko OIOM-owe, takie jakie znajdują się w szpitalach. W laboratorium będą mogli się kształcić studenci inżynierii biomedycznej, ale tez doszkalać lekarze i pielęgniarki. Dzięki połączeniu WiFi wykorzystany tu kardiomonitor może być przemieszczany wraz pacjentem na łóżku, a jego stan będzie stale monitorowany. Wybierając w komputerze stanowisko konkretnego pacjenta można zobaczyć wyniki kardiomonitora czy respiratora.

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej będzie także miejscem do prowadzenia prac badawczych i szkoleń personelu medycznego.

– Uczelnia wyposaża studentów w solidną wiedzę techniczną, ale umiejętności praktyczne, kontakt z nowoczesnymi technologiami, z nowoczesnymi rozwiązaniami, które stale się zmieniają jest możliwy tylko przy intensywnej współpracy z otoczeniem gospodarczym. Laboratorium jest tego dowodem – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. wprowadziło nowe stanowisko pracy w szpitalach – inżyniera biomedycznego i młodszego inżyniera biomedycznego. Umożliwia ono dyrektorom podmiotów leczniczych na zatrudnianie inżynierów biomedycznych na jasnych zasadach.

– Nowoczesny szpital to nie tylko budynki, to są przede wszystkim ludzie i olbrzymia liczba sprzętów. Musimy mieć specjalistów, którzy potrafią to obsługiwać. To laboratorium na żywo pokazuje studentom, z czym mają do czynienia w rzeczywistości. Takie laboratorium, które na bieżąco będzie uzupełniane w sprzęt medyczny, który wykorzystujemy w szpitalu, będzie podnosić jakość kształcenia na Politechnice Białostockiej – dodaje dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą m.in. kardiomonitory, defibrylator, respirator, centrala monitorująca, most sufitowy, pompy infuzyjne, kompresor medyczny, łóżko pacjenta i manekin. Nowe Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej to wspólny projekt Politechniki Białostockiej i firmy Biameditek, wspierany przez firmy Balton i Technomex. (red.)

