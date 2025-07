Nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Warneńczyka już otwarte dla mieszkańców Białegostoku

12 lipca, 2025

źródło: Dawid Gromadzki / UM Białystok źródło: Dawid Gromadzki / UM Białystok

Mieszkańcy Białegostoku zyskali nową przestrzeń do aktywnego spędzania czasu – boisko wielofunkcyjne przy ul. Warneńczyka jest już dostępne i cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Co ważne, inwestycję zrealizowano ponad miesiąc przed planowanym terminem.

Szybka realizacja dzięki głosom mieszkańców

Nowe boisko powstało jako bezpośredni efekt spotkań prezydenta Białegostoku z mieszkańcami, którzy podczas majowego cyklu „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb” zgłosili potrzebę stworzenia bezpiecznego i nowoczesnego obiektu sportowego w tej części miasta.

Boisko z poliuretanową nawierzchnią i pełnym wyposażeniem

Zakres inwestycji obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. Powstało boisko o wymiarach 37 x 17 metrów, z elastyczną, poliuretanową nawierzchnią, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas gry.

Obiekt został wyposażony w bramki do piłki nożnej oraz kosze do koszykówki, co umożliwia rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Dodatkowo zainstalowano:

piłkochwyty wokół boiska,

oświetlenie , pozwalające na korzystanie po zmroku,

monitoring , który zwiększa bezpieczeństwo użytkowników,

utwardzoną nawierzchnię oraz dojazd do obiektu.

Całość inwestycji kosztowała ponad 600 tys. zł.

Boisko dostępne dla wszystkich

Obiekt jest otwarty i dostępny dla wszystkich chętnych – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To doskonałe miejsce do gry w piłkę nożną, koszykówkę, a także organizowania lokalnych turniejów sportowych czy spotkań integracyjnych.

(pc)