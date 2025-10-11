Home Wiadomości Nowoczesna ortopedia dziecięca. Przełomowy zabieg w białostockim szpitalu

11 października, 2025

Nowoczesna ortopedia dziecięca. Przełomowy zabieg w białostockim szpitalu

dr hab. n. med. Tomasz Guszczyn, źródło: UDSK
To ważny krok w rozwoju ortopedii dziecięcej i sukces białostockich lekarzy. Po raz pierwszy w historii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadzono zabieg wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego u dziecka. 

 

Operacja była konieczna z powodu jałowej martwicy głowy kości udowej, powikłania po leczeniu przeciwnowotworowym. Decyzja o endoprotezoplastyce u pacjenta pediatrycznego wpisuje się w aktualny trend wynikający z postępu technologicznego implantów oraz doskonalenia technik operacyjnych. Nowoczesne rozwiązania pozwalają bezpieczniej i precyzyjniej odtwarzać biomechanikę stawu, co przekłada się na szybszą rehabilitację i lepszą funkcję. 

– Tego typu zabiegi były do niedawna zarezerwowane głównie dla dorosłych pacjentów. Dziś coraz częściej stają się realną opcją także w ortopedii dziecięcej, odpowiadając na rosnące oczekiwania młodych pacjentów i ich rodzin dotyczące jakości życia porównywalnej do zdrowych rówieśników – uważa dr hab. n. med. Tomasz Guszczyn, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w UDSK w Białymstoku.

Zabieg wykonano w ramach pracy wielodyscyplinarnego Zespołu ds. Postępowania w Jałowej Martwicy Kości, który pomaga dzieciom zmagającym się ze skutkami terapii onkologicznej. (red.)

 

