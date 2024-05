Nowi zastępcy prezydenta Białegostoku

16 maja, 2024

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powołał w czwartek (16.05) troje nowych zastępców. To pracownik Politechniki Białostockiej Tomasz Klim, Marek Masalski i Eliza Cybulko.

Pierwszym zastępcą pozostaje Rafał Rudnicki.

– Wierzę, że mają przede wszystkim dobre intencje, że będą ciężko pracowali – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Myślę, że z nowymi siłami, z nowymi nadziejami przystępujemy do pracy na kolejne pięć lat. Kompetencje zostały podzielone, funkcje są bardzo odpowiedzialne.

Tomasz Klim będzie nadzorował departamenty edukacji i inwestycji, a także Zarząd Dróg Miejskich.

– Jest to dopiero początek kadencji, na pewno obiecuję ciężką pracę na rzecz naszego miasta – mówi Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku. – Jestem osobą dość pracowitą, więc wyzwań się nie boję.

Markowi Masalskiemu prezydent powierzył departamenty geodezji, skarbu, Biuro Zarządzania Kryzysowego i Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

– Mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu – mówi Marek Masalski, zastępca prezydenta Białegostoku. – Mam nadzieję, że tak jak Białystok się rozwijał przez te 18 lat, tak będzie to czynił dalej i będzie jeszcze piękniejszy i bardziej przyjazny.

Eliza Cybulko będzie odpowiadała za gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i sprawy społeczne.

– Jest to coś czym lubię się zajmować – mówi Eliza Cybulko, zastępca prezydenta Białegostoku. – Będę robiła, co będę mogła, aby służyć mieszkańcom. Jestem tutaj po to.

Ponadto prezydent Tadeusz Truskolaski odwołał w czwartek (16.05) ze stanowiska zastępcy Przemysława Tuchlińskiego i Zbigniewa Nikitorowicza. Obaj pełnili tę funkcję od ponad siedmiu lat. (jł)