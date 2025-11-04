Home Wiadomości Nowi uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjęci w szkolne i akademickie szeregi

Wiadomości

4 listopada, 2025

Nowi uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjęci w szkolne i akademickie szeregi

Pasowanie pierwszoklasistów ALO PB, fot. Hanna Kość
Ponad 80 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej we wtorek (04.11) oficjalnie pasowano na pierwszoklasistów. Uczniowie ubrani w togi symbolicznie dołączyli do społeczności szkolnej, ale i akademickiej.

 

To nietypowa szkoła średnia, ponieważ kameralna, mieszcząca się w murach uczelni wyższej, a jej profile są dopasowane do kierunków studiów Politechniki. Uczniowie przyznają, że nauka nie jest łatwa.

– Szkoła jest jak żadna inna. Są trudniejsze rzeczy, jest więcej materiału, więcej godzin. Może kompletnie inny jest styl nauczania. Po prostu czuć to, że to już jest liceum. Taki największy przeskok w porównaniu do podstawówki to był z matematyki, chemii i biologii. Patrząc na kolegów, widać to, że tacy, którzy w podstawówce uczyli się na samych szóstkach i piątkach, tutaj wcale tak nie do końca jest. Nauczyciele są bardzo tacy przyjaźni i mają podejście do młodych ludzi – mówią uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Pierwszoklasiści uczą się w trzech klasach na sześciu profilach: informatyka i programowanie, architektura z budownictwem i przemysłem przyszłości oraz nowość, czyli ekoinżynieria i ekotechnologia.

– Uczniowie się doskonale się odnaleźli. Widać to po wrzawie na korytarzach, ale też takiej już chęci nauki, skoncentrowaniu się na najważniejszych przedmiotach i też wytyczaniu swojej ścieżki edukacyjnej – uważa Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor szkoły.

Uroczystość pasowania, jak co roku, odbyła się w towarzystwie nauczycieli, rodziców i starszych roczników. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Najnowsze wiadomości
Piłkarze jagielloni na boisku
Jagiellonia Białystok zagra w ... więcej
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski siedzi przy stole konferencyjnym w sali Pałacu Branickich i przedstawia założenia budżetu miasta na 2026 rok. Obok ekranu z napisem „Założenia do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2026 r.” stoją mikrofony lokalnych mediów.
Budżet stabilnego rozwoju – ... więcej
Rekrutacja do Podlaskiego Uniw ... więcej
Nowi uczniowie Akademickiego L ... więcej
Czerwona mysz komputerowa
Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.