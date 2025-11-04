Nowi uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przyjęci w szkolne i akademickie szeregi

4 listopada, 2025

Pasowanie pierwszoklasistów ALO PB, fot. Hanna Kość Pasowanie pierwszoklasistów ALO PB, fot. Hanna Kość

Ponad 80 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej we wtorek (04.11) oficjalnie pasowano na pierwszoklasistów. Uczniowie ubrani w togi symbolicznie dołączyli do społeczności szkolnej, ale i akademickiej.

To nietypowa szkoła średnia, ponieważ kameralna, mieszcząca się w murach uczelni wyższej, a jej profile są dopasowane do kierunków studiów Politechniki. Uczniowie przyznają, że nauka nie jest łatwa.

– Szkoła jest jak żadna inna. Są trudniejsze rzeczy, jest więcej materiału, więcej godzin. Może kompletnie inny jest styl nauczania. Po prostu czuć to, że to już jest liceum. Taki największy przeskok w porównaniu do podstawówki to był z matematyki, chemii i biologii. Patrząc na kolegów, widać to, że tacy, którzy w podstawówce uczyli się na samych szóstkach i piątkach, tutaj wcale tak nie do końca jest. Nauczyciele są bardzo tacy przyjaźni i mają podejście do młodych ludzi – mówią uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Pierwszoklasiści uczą się w trzech klasach na sześciu profilach: informatyka i programowanie, architektura z budownictwem i przemysłem przyszłości oraz nowość, czyli ekoinżynieria i ekotechnologia.

– Uczniowie się doskonale się odnaleźli. Widać to po wrzawie na korytarzach, ale też takiej już chęci nauki, skoncentrowaniu się na najważniejszych przedmiotach i też wytyczaniu swojej ścieżki edukacyjnej – uważa Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor szkoły.

Uroczystość pasowania, jak co roku, odbyła się w towarzystwie nauczycieli, rodziców i starszych roczników. (hk)

Relacja Hanny Kość: