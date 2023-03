Nowi Ambasadorowie Sportu Białostockiego 2023

22 marca, 2023

Ambasadorowie Sportu Białostockiego 2023, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Natalia Maliszewska, Patrycja Maliszewska i Rafał Czuper zostali kolejnymi Ambasadorami Sportu Białostockiego 2023. Zawodnicy poprzez swoje wyniki sportowe, obecność na arenach międzynarodowych oraz liczne sukcesy mają promować Białystok w kraju i za granicą.

– Uważamy, że promocja poprzez sport, poprzez zawodników, którzy odnoszą sukcesy na poziomie ogólnopolskim, ale też na poziomie Europy i świata, jest doskonałą promocją Białegostoku. Nasi sportowcy za każdym razem powtarzają, że są właśnie stąd, reprezentują barwy naszych klubów. To doskonały sposób na to, żeby pokazywać, że Białystok jest miastem, w którym sportowcy mają się dobrze, mogą się tu rozwijać, przygotowywać się do zawodów rangi mistrzowskiej i osiągać później sukcesy – powiedział wiceprezydent Białegostoku, Rafał Rudnicki.

Ambasadorzy będą promować Białystok w swoich relacjach z imprez sportowych, wywiadach i podczas innej aktywności, a także w mediach społecznościowych.

Zawodnikom, z którymi zawarto umowy promocyjne, przyznano łącznie 75 tys. złotych. Natalia Maliszewska otrzymała 50 tys. złotych, Patrycja Maliszewska 10 tys. złotych, a Rafał Czuper – 15 tys. złotych.

Miesiąc temu takie umowy zawarto już z Wojciechem Nowickim, Natalią Kaczmarek i Marleną Granaszewską, a wkrótce otrzyma ją kajakarka Sylwia Szczerbińska. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: