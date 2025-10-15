Nowe technologie w sztuce i teatrze. Akademia Teatralna w Białymstoku zaprasza na konferencję poprzedzającą 12. Festiwal „Lalka nie Lalka”

15 października, 2025

Zapowiedź konferencji fot. Paweł Cybulski Zapowiedź konferencji fot. Paweł Cybulski

Jak nowe technologie wpływają na kulturę, teatr i sztuki wizualne? Czy mogą pomóc twórcom, a może stanowią wyzwanie dla tradycyjnych form artystycznych? O tym będą rozmawiać artyści, naukowcy i studenci podczas konferencji naukowej „Nowe technologie w sztuce”, która odbędzie się 20 października 2025 roku w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku. Spotkanie towarzyszy przygotowaniom do 12. edycji Festiwalu Szkół Teatralnych „Lalka nie Lalka”, który zaplanowano na czerwiec 2026 roku.

Akademia Teatralna, Politechnika Białostocka i Białostocki Teatr Lalek razem o przyszłości sztuki

Konferencja organizowana jest przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku przy współpracy z Politechniką Białostocką, Białostockim Teatrem Lalek oraz Galeria Arsenał.

Jak podkreśla prof. Artur Dwulit, prorektor Akademii Teatralnej, wydarzenie ma być przestrzenią refleksji nad tym, jak sztuczna inteligencja, VR, AR, druk 3D czy robotyka wpływają na proces twórczy i odbiór sztuki.

– Przez lata z entuzjazmem korzystaliśmy z nowych narzędzi. Dziś nadszedł moment, by zastanowić się, czy technologia służy nam w twórczości, czy zaczyna ją ograniczać – mówi prof. Dwulit.

Trzy panele tematyczne i pokaz studentów

Koordynatorka merytoryczna konferencji Aleksandra Błażejczyk zapowiada, że spotkanie będzie podzielone na trzy panele dyskusyjne:

Nowe technologie w życiu codziennym i przemyśle – z udziałem wykładowców z Wydziału Mechanicznego i Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Nowe technologie w teatrze, filmie i grach komputerowych – poświęcony zastosowaniu robotów, sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości w sztukach performatywnych. Technologie a dostępność sztuki – o tym, jak VR, autodeskrypcja, inteligentne okulary czy sieci indukcyjne pomagają osobom z niepełnosprawnościami w odbiorze kultury.

W programie znalazł się także pokaz studentów trzeciego roku kierunku aktorstwo w reżyserii prof. Sylwii Janowicz-Dobrowolskiej – prezentacja egzaminacyjna odbędzie się w Białostockim Teatrze Lalek.

Praktyczne spojrzenie na sztukę i technologię

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także przykłady praktycznego wykorzystania technologii w teatrze – m.in. druk 3D, skanery 3D oraz techniki cyfrowego odwzorowania postaci aktorów.

Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, dr hab. Jacek Malinowski, przypomina, że nowe technologie już od lat są częścią pracy scenicznej:

– Korzystaliśmy z nich podczas pandemii, kiedy teatr przeniósł się do internetu. Teraz technologie VR czy 3D są nie tylko narzędziem, ale także inspiracją dla reżyserów i scenografów – Mówi Malinowski.

Sztuka cyfrowa i współczesne media

O roli technologii w sztukach wizualnych opowie także dr Eliza Urwanowicz-Rojecka z Galerii Arsenał. Instytucja od lat bada wykorzystanie sztucznej inteligencji, animacji 3D i silników gamingowych w sztuce współczesnej.

Galeria jest współtwórcą platformy „Horyzonty Zdarzeń Wirtualnych”, która łączy środowiska artystyczne i naukowe zajmujące się nowymi mediami. Dzięki temu możliwa jest współpraca z zagranicznymi ośrodkami, m.in. w Manchester Metropolitan University.

Konferencja dostępna także online

Konferencja ma charakter międzynarodowy i będzie tłumaczona na język angielski, a do końca roku powstanie również wersja z tłumaczeniem PJM.

Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie Akademii Teatralnej w Białymstoku, co umożliwi udział osobom z całej Polski i z zagranicy.

Kluczowe informacje

📅 Data: 20 października 2025

🕙 Godzina: od 10:00

📍 Miejsce: Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego, ul. Sienkiewicza 14, Białystok

🎭 Organizatorzy: Akademia Teatralna w Białymstoku

🤝 Partnerzy: Politechnika Białostocka, Białostocki Teatr Lalek, Galeria Arsenał

(pc)