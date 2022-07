Nowe stroje i sponsorzy Jagiellonii

Lipiec 14, 2022

źróło: UMWP/Kamil Timoszuk

Jagiellonia Białystok ma nowe stroje meczowe na sezon 2022/2023. Tradycyjną, czyli domową koszulkę zdobią żółto-czerwone pasy. Na mecze wyjazdowe przygotowano trykoty w kolorze białym i czarnym. W czwartek, 14 lipca, zaprezentowano nowe stroje piłkarzy Jagi. Przedstawieni zostali także nowi sponsorzy drużyny.

Jedną z nowości widocznych na froncie koszulek jest wizualizacja mapy Białegostoku. Ukazuje drogę z ulicy Jurowieckiej (miejsce historycznej i aktualnej siedziby klubu) na Stadion Miejski w Białymstoku przy ul. Słonecznej. Druga nowość to widniejący z tyłu koszulki logotyp Ultras Jagiellonia Białystok (UJB). W ten sposób klub chce zaakcentować jubileusz 20-lecia funkcjonowania stowarzyszenia.

Są też zmiany logotypów sponsorskich, które będą widniały na strojach meczowych Jagiellonii Białystok. W pierwszych dwóch kolejkach, podczas domowych spotkań z Piastem Gliwice (16.07) i Widzewem Łódź (22.07) na froncie koszulki znajdzie się firma Chorten.

– Prócz emocji sportu i walki łączy nas Białystok. Razem z Jagiellonią dumie reprezentujemy nasze miasto.

Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Jagiellonia będzie wygrywać mecze – mówi Sylwia Olechno, dyrektor generalny Grupy Chorten.

Na froncie koszulki w pierwszych dwóch meczach będzie także logo żubra Województwa Podlaskiego.

– Na przodzie strojów meczowych, na pierwsze dwa mecze promuje się Województwo Podlaskie. Po dwóch meczach Podlaskie przechodzi na ramię. Siła żubra niech niesie piłkarzy Jagiellonii do zwycięstwa – życzył podczas konferencji Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Na odwrocie strojów znajduje się też logo Miasta Białystok. – To kolejny sezon i kolejny raz obecność miasta na koszulkach Jagiellonii – w tym samy miejscu, z tyłu koszulki – wskazywał wiceprezydent Rafał Rudnicki.

Od trzeciej kolejki – od meczu z Pogonią Szczecin (31.07), na froncie koszulki, w centralnej części, znajdzie się sponsor główny klubu – firma Cyber Quant. To spółka z branży IT. Na froncie znajdzie się także Kuchnia Vikinga. Kolejny sezon z Jagiellonią zagra również STS – informuje Jagiellonia Białystok. (at)