Nowe stawki za śmieci w gminie Michałowo

Grudzień 30, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od stycznia mieszkańcy gminy Michałowo zapłacą więcej za wywóz śmieci. Opłata ta wzrośnie o 4 złote – z 24 do 28 złotych. Będzie naliczana od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym.

Miesięczna stawka opłaty podwyższonej – w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów – wzrośnie trzykrotnie do 84 złotych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady, mogą liczyć na zniżkę. Wyniesie ona złotówkę od każdego domownika. Na 30-stoprocentową bonifikatę mogą też liczyć rodziny wielodzietne.

Jak wyjaśniał w trakcie sesji burmistrz Marek Nazarko – w 2021 roku planowano, że wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 1 mln 469 tys. złotych, co pozwoliło na ustanowienie stawki w wys. 24 złotych/os. W rzeczywistości jednak były one o 158 tys. złotych wyższe. Droższy w 2022 roku i to o blisko 93 tys. złotych będzie też transport odpadów przez MPO, jak również zagospodarowanie odpadów komunalnych (kolejne 55 tys. złotych). Jeśli dodać do tego wyższe opłaty administracyjne – to suma ta wzrośnie do blisko 170 tys. złotych ogółem wyższych kosztów. Głównym powodem wzrostu stawki o 4 zł jest to, iż w kalkulacji na rok 2021 przyjęto, iż opłaty będą wnoszone przez 5100 osób. Jednak ze złożonych deklaracji wynika, iż ta liczba jest niższa (4875) i suma opłat musi być rozłożona na liczbę osób o 225 mniejszą.

W Białymstoku opłata za wywóz śmieci naliczana jest od wielkości mieszkania bądź domu. Białostoczanie więcej za śmieci płacą już od listopada. Stawki wzrosły odpowiednio o: 4, 8 i 11 złotych. (mt)