Nowe projekty w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku

Wrzesień 20, 2022

Źródło: Wrota Podlasia, fot.: Piotr Januszewicz Źródło: Wrota Podlasia, fot.: Piotr Januszewicz

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, pomimo trwającego remontu siedziby, nie tylko nie rezygnuje z oferty artystycznej, a planuje też nowe projekty. Dokładnie są to 4 inicjatywy. Trzy z nich to kontynuacje z poprzednich lat, jedna jest zupełną nowością.

„Teatr – Lubię to” z cykl warsztatów skierowanych do nauczycieli z województwa podlaskiego. Tym razem pedagodzy będą poznawać zagadnienia związane z oprawą plastyczną spektaklu, czyli scenografią, kostiumami i maskami, charakteryzacją, reżyserią świateł czy plakatem teatralnym. To już czwarta edycja projektu. Odbędzie się sześć bezpłatnych sześciogodzinnych zajęć, każde dla ok. 20 osób. Zajęcia prowadzone są przez realizatorów spektakli oraz aktorów. Aktualnie trwają zapisy na warsztaty.

Teatr rozpoczyna też piąty etap projektu „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki”. Obecnie w archiwum jest ponad 21 tys. zeskanowanych materiałów. Teraz archiwum wzbogaci się o kolejne – prawie 8 tys. skanów. Będą to materiały opowiadające historię teatru z lat 2000 – 2010.

Powstanie również polsko-ukraińsko-litewska koprodukcja teatralna pod nazwą „Kierunek Ukraina”. Białostoccy artyści będą wspólnie z twórcami z Ukrainy pracować nad spektaklem w Białymstoku. Tekst stworzy dramatopisarka Malwina Prześluga, a wyreżyseruje sztukę kijowska reżyser Tamara Turnova. Do współpracy zostali zaproszeni twórcy z Litwy. Premiera ma się odbyć na początku grudnia w Białymstoku, a kolejne pokazy na zaprzyjaźnionych litewskich scenach.

Zupełnie nowy pomysł to „Scena za rzeką”, która miałaby powstać przy ul. Branickiego 15. Teraz znajdują się tam pomieszczenia biurowe i pracownie teatru. Nowa scena mogłaby pomieścić 200 widzów. Na razie instytucja pozyskała dofinansowanie do przygotowania projektu funkcjonalno-użytkowego i na przygotowanie dokumentacji projektowej.

W tym roku Teatr Dramatyczny w Białymstoku uzyskał dotacje na łączną kwotę 1,1 mln zł, z czego 600 tys. zł to pieniądze z budżetu województwa. Realizowane projekty są dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Podlaskiego. (hk)