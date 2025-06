Nowe połączenia kolejowe i nowe dworce PKP powstaną w województwie podlaskim

1 czerwca, 2025

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

W województwie podlaskim powstanie lub będzie przebudowanych sześć dworców kolejowych. Chodzi o stacje w Łapach, Dąbrowie Białostockiej, Augustowie, Mońkach, Grajewie i Sokówce. Budowa nowych lub modernizacja aktualnych ma potrwać do końca 2027 roku.

Ponadto trwają też prace nad uruchomieniem nowych połączeń z Białegostoku do Olsztyna przez Łapy i Ostrołękę z uwzględnieniem Łomży.

– Najlepiej z Warszawy do Białegostoku przyjechać pociągiem. Z Warszawy Wschodniej na Zielone Wzgórza zajmuje to 73 min, samochodem legalnie jest to nieosiągalne. I o to nam właśnie chodzi, żeby rozwijać połączenia kolejowe z Warszawą, z Podlasiem, nie tylko z Białymstokiem, ale też uruchamiać nowe pociągi wkrótce do Suwałk i skracać czas przejazdu – mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Od 15 czerwca będzie też kolejne szybkie połączenie Warszawy z Białymstokiem. Pociąg będzie przyjeżdżał do Białegostoku przed 9:00 rano, a wracał do Warszawy późnym popołudniem. Czas przejazd potrwa półtorej godziny.

Ponadto trwają rozmowy o przywróceniu połączeń kolejowych do Łomży z Warszawy i Białegostoku. (hk)