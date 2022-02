Nowe pojazdy w WORD Białystok

Luty 1, 2022

źródło: WORD Białystok

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku cieszy się coraz większą renomą wśród mieszkańców Warszawy, którzy właśnie na Podlasiu chcą zdawać egzamin na prawo jazdy.

Jest blisko (to niespełna dwie godziny jazdy nową, wolną od korków i remontów drogą ekspresową), nie ma kolejek, a do tego egzamin poprawkowy można zdać jeszcze tego samego dnia. Na zdających czeka teraz kolejne udogodnienie: możliwość zdawania na samochodach, których używają warszawskie szkoły nauki jazdy. To dwa hyundaie i20.

To na pewno bardzo ważny argument dla kandydatów. Dotąd wielu z nich nie wyobrażało sobie egzaminu za kierownicą jakiejkolwiek innej marki, niż ta, w której spędzili swe pierwsze godziny za kółkiem (podczas jazd próbnych i na placu manewrowym). (mt)