Nowe parkomaty już działają w Białymstoku

Zakończyła się wymiana parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Białymstoku. Prace miały potrwać do jutra, jednak wszystkie urządzenia są już uruchomione i dostępne dla kierowców.
Na ulicach miasta stanęło 200 nowych parkomatów. Opłaty można wnosić tradycyjnie – monetami i kartami zbliżeniowymi – oraz nową metodą: za pomocą BLIKa. Zainteresowanie mieszkańców jest duże, bo od momentu uruchomienia urządzeń zarejestrowano już blisko 27 tysięcy transakcji.
Na każdym parkomacie znajduje się numer infolinii, pod który można zgłaszać ewentualne problemy z obsługą. Niezależnie od urządzeń, wciąż działa aplikacja SkyCash, umożliwiająca mobilne płatności za parkowanie.
Nowy system ma zapewnić kierowcom większą wygodę i szybkość obsługi, a miastu – sprawniejsze funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania. (red.)