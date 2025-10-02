Nowe parkomaty już działają w Białymstoku

2 października, 2025

Zakończyła się wymiana parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Białymstoku. Prace miały potrwać do jutra, jednak wszystkie urządzenia są już uruchomione i dostępne dla kierowców.

Na ulicach miasta stanęło 200 nowych parkomatów. Opłaty można wnosić tradycyjnie – monetami i kartami zbliżeniowymi – oraz nową metodą: za pomocą BLIKa. Zainteresowanie mieszkańców jest duże, bo od momentu uruchomienia urządzeń zarejestrowano już blisko 27 tysięcy transakcji.

Na każdym parkomacie znajduje się numer infolinii, pod który można zgłaszać ewentualne problemy z obsługą. Niezależnie od urządzeń, wciąż działa aplikacja SkyCash, umożliwiająca mobilne płatności za parkowanie.

Nowy system ma zapewnić kierowcom większą wygodę i szybkość obsługi, a miastu – sprawniejsze funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania. (red.)