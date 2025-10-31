Nowe obwodnice w Podlaskiem: kierowcy ominą Suchowolę, Sztabin i Bielsk Podlaski

31 października, 2025

Źródło: PUW Źródło: PUW

Drogowcy oddali do użytku trzy obwodnice miast w województwie podlaskim. Chodzi o Suchowolę, Sztabin i Bielsk Podlaski. Ma to poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo na trasie.

Kierowcy mogą już ominąć Suchowolę i Sztabin na drodze krajowej nr 8 między Białymstokiem a Augustowem. To w sumie blisko 20 kilometrów nowych dróg. Od piątku (31.10) dostępny jest także pierwszy odcinek drogi ekspresowej nr 19 między węzłem Proniewicze a Boćkami. Chodzi o 21-kilometrową obwodnicę Bielska Podlaskiego.

Jeszcze w tym roku ma być otwarty także kolejny odcinek ekspresowej S19 od przejścia granicznego w Kuźnicy do Sokółki. (red.)