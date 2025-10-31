Home Wiadomości Nowe obwodnice w Podlaskiem: kierowcy ominą Suchowolę, Sztabin i Bielsk Podlaski

Wiadomości

31 października, 2025

Nowe obwodnice w Podlaskiem: kierowcy ominą Suchowolę, Sztabin i Bielsk Podlaski

Źródło: PUW
Drogowcy oddali do użytku trzy obwodnice miast w województwie podlaskim. Chodzi o Suchowolę, Sztabin i Bielsk Podlaski. Ma to poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo na trasie. 

 

Kierowcy mogą już ominąć Suchowolę i Sztabin na drodze krajowej nr 8 między Białymstokiem a Augustowem. To w sumie blisko 20 kilometrów nowych dróg. Od piątku (31.10) dostępny jest także pierwszy odcinek drogi ekspresowej nr 19 między węzłem Proniewicze a Boćkami. Chodzi o 21-kilometrową obwodnicę Bielska Podlaskiego.

Jeszcze w tym roku ma być otwarty także kolejny odcinek ekspresowej S19 od przejścia granicznego w Kuźnicy do Sokółki. (red.)

Najnowsze wiadomości
Więcej patroli na drogach i w ... więcej
Matura bez stresu. Politechnik ... więcej
Nowe obwodnice w Podlaskiem: k ... więcej
Polskie uczelnie szykują się ... więcej
Komunikat
Dyrektorka z Podlasia wśród ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.