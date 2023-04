Nowe nazwiska i nowa formuła. Znany jest już kompletny program Up To Date Festival

21 kwietnia, 2023

Znamy już kompletny muzyczny program czternastej edycji Up to Date Festival w Białymstoku. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się 23-24 czerwca i nawiązuje do korzeni klasycznych rave’ów w formule secret location.

Up to Date Festival 2023 to wiele zmian. To nie tylko nowa, tajemnicza lokacja, ale też nowe, letnie daty i openairowa formuła. To także okazja do do świeżego startu i przemyślenia wielu aspektów organizacyjnych. Jednym z kroków podjętych przez organizatorów jest zwrot w stronę ekologii w partnerstwie z wiodącą prym w branży energii odnawialnej białostocką grupą Electrum. Pierwsze działania, jakimi może się pochwalić festiwal, to zredukowanie liczby lotów o 15% oraz rozwinięcie procesów upcyclingowych nad elementami scenografii, dzięki czemu ślad węglowy wydarzenia będzie niższy niż w poprzednich latach.

Zgodnie z zapowiedziami dużą rolę na festiwalu będzie odgrywała muzyka z pogranicza ambientu, elektroniki i brzmień eksperymentalnych. Dwa koncerty na Up to Date Festival 2023 da Anthony Child, czyli zapowiedziany kilka tygodni temu Surgeon, który wspólnie z Danielem Beanem wystąpi również jako The Transcendence Orchestra. To psychodeliczny projekt badający wpływ dźwięku na świadomość. Inspiracja prawami fizyki i biologicznymi fenomenami to z kolei inspiracja dla holenderskiej artystki upsammy, która zaprezentuje wspólnie z Jonathanem Castro live A/V. Czucie i wiara silniej z kolei mówi do bvduba i Joachima Spietha. Pierwszy z nich jest jednym z najbardziej płodnych artystów ambientowych, pogłębiającym różne formy gatunku oparte na na tak szerokich inspiracjach jak dub czy trance. Ten drugi wywodzi się ze sceny minimal techno i przebył długą drogę redukując dźwięki do czystych emocji. Ambientowym DJ setem festiwal otworzy Henrii Havaas.

Majestatyczne brzmienia i brak gatunkowej ortodoksji będą charakteryzować również część programu kojarzoną ze sceną techno. Błażej Malinowski i RTMTS zaprezentują nowy projekt Keen Distress, w którym skupią się na awangardowych dźwiękach i zglitchowanych rytmach. Abstrakcyjne dźwięki charakteryzują też dwie artystki, które przyjadą z Kijowa: NFNR i Sync?pe oraz trudną do opisania gatunkami Goshę Savage. Techno-hipnozie z kolei poddawać publiczność będą Launaea oraz Aksamit, która wystąpi b2b z Larą Palmer, a także Azu Tiwaline, której poczucie rytmu inspirowane jest kulturą berberyjską. Nieco ciężej i chłodniej zagrają znani z precyzyjnych selekcji Chontane z gdańszczaninem Cranzem, a bardziej surowe, szorstkie oblicze techno i elektro pokażą Antenes i Erika, czołowe DJ-ki z amerykańskiego, klubowego podziemia.

W kontrze do minimalizmu i eleganckich odcieni szarości wystąpią artyści poruszający się po wiecznie zmiennych terenach muzyki basowej. Tu królować będzie szalony eklektyzm i to nie tylko za sprawą Tekiego Lateksa, francuskiego wirtuoza konsolety znanego ze swoich niecodziennych, wielogatunkowych blendów. W setach b2b spotkają się łódzka DJ-ka Bambi Uzi i wydający w Hooversound Nova Cheq oraz reprezentujący wrocławską scenę Glassz i mad miran, kuratorka zeszłorocznego Boiler Room Festival w Amsterdamie. Przelot przez przekrój gatunków od ghetto house’u i electro po jungle zaserwują także ALL G i gummi.

Festiwal Up To Date nawiązał w tym roku partnerstwo z norweskim festiwalem Monument, dzięki czemu białostocka publiczność będzie miała przyjemność zanurzyć się w muzykę serwowaną przez Larę Palmer, Henrii Havaas, Keen Distress, Moonlight Resort & SPA oraz Igora Glushko. Współpraca techno gigantów obejmuje także sztuki wizualne oraz międzynarodową konferencję, której tematyka oscylować będzie wokół tematyki odpowiedzialności festiwali muzycznych wobec przyrody. Partnerstwo festiwalu Monument i Up To Date Festival jest możliwe dzięki wsparciu EEA Grants & Funduszy Norweskich.

Up to Date Festival to kameralny festiwal muzyki elektronicznej, który od 2010 odbywa się w Białymstoku. Znany jest z głębokiego zakorzenienia w tkance miejskiej oraz wsparcia lokalnej kultury. Wydarzenia Up to Date Festivalu odbywały się dotychczas w tak różnych miejscach jak Stadion Miejski w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska czy Pałac Branickich. (mt)