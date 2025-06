25 czerwca, 2025

Źródło: UM Białystok

Cztery nowe mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami powstaną w Białymstoku. Tam pod okiem asystentów i trenerów podopieczni Stowarzyszenia „My dla innych”, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą się uczyć samodzielności.

Stowarzyszenia „My dla innych” ma aktualnie pod opieką w sumie dziewięć mieszkań wspomaganych i treningowych.

– Wsparcie w takich mieszkaniach wspomaganych to nie jest tylko wsparcie polegające na czterech ścianach i łóżku. Tutaj chodzi o usługę, która jest świadczona w tym mieszkaniu, czyli wsparcie asystentów osobistych i trenerów samodzielności. My przygotowujemy naszych uczestników do tych najtrudniejszych sytuacji, aby mogli sobie w nich poradzić samodzielnie – mówi Rafał Średziński, prezes stowarzyszenia.

W jednym z mieszkań treningowych od roku mieszka Zuzanna Łozowska, która zapewnia, że dużo się nauczyła. – Nauczyłam się dokładnie sprzątać, nauczyłam się też gotować. Też można łatwo zdobyć kontakty, poznawać nowe osoby, które też na przykład zmagają się z takimi samymi problemami lub podobnymi.

Nowe mieszkania treningowe Stowarzyszenie „My dla Innych” pozyskało od miasta Białystok. Teraz organizacja będzie się starało o zewnętrzne środki na przygotowanie lokali, które mają być gotowe w przyszłym roku.

W sumie w Białymstoku jest 70 mieszkań komunalnych, gdzie organizacje i fundacje prowadzą m.in. mieszkania treningowe czy wytchnieniowe. (hk)