Nowe miejsce w sercu Supraśla. Fabryka to strefa chillout baru z podlaskimi produktami i strefą dla dzieci

27 czerwca, 2025

Fabryka Supraśl, fot. Hanna Kość Fabryka Supraśl, fot. Hanna Kość

Lokalne jedzenie i rękodzieło, strefa zabaw dla dzieci, relaks na leżakach i koncerty, a wszystko w otoczeniu przyrody – tak wygląda Fabryka Supraśl. To nowe miejsce w sercu uzdrowiskowego miasteczka, bo naprzeciw bulwarów nad rzeką.

Fabryka Supraśl to powrót do korzeni, ponieważ to właśnie po tej stronie rzeki była plaża, pomosty i dancingi.

– To jest taki koncept chillout baru ze strefą gastro, ze strefą dmuchańców i animacji dla dzieci, ale to też kultura. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem, ale to też cały koncept spędzania dobrego czasu, dlatego Fabryka, bo chcemy, żeby produkował się to po prostu dobry czas. To jest miejsce przyjazne wszystkim – mówi Rafał Dowgiert, pomysłodawca i organizator Fabryki Suparśl.

Fabryka Supraśl działa od czwartku do niedzieli od 12:00 do 22:00. Szczegóły dotyczące wydarzeń kulturalnych organizowanych tam w czasie wakacji będą w mediach społecznościowych. (hk)

Relacja Hanny Kość: