Nowe eksponaty Muzeum Podlaskiego

Sierpień 2, 2022

źródło: Muzeum Podlaskie źródło: Muzeum Podlaskie

W sierpniu w ramach ‚Zabytku miesiąca’ Muzeum Podlaskie w holu białostockiego Ratusza zaprezentuje naczynie na etrog.

Etrog, czyli owoc cytrusowy, jest obok lulawu jednym z symboli żydowskiego Święta Namiotów, obchodzonego na pamiątkę czterdziestoletniej pielgrzymki Żydów przez pustynię i dotarcia do Ziemi Obiecanej. Niesiony jest on do synagogi w specjalnym, nierzadko bogato zdobionym naczyniu. Pojemnik ma zwykle kształt jabłka, gruszki lub miseczki i bywa wykonany ze srebra, czasem złocony w środku.

Prezentowane naczynie pochodzi z wytwórni Icka Ehrlicha, działającego w Warszawie od 1885 r.. Erlich specjalizował się w produkcji wyrobów srebrnych, złotych, a w szczególności lichtarzy, kandelabrów, sreber stołowych i papierośnic. Na srebrzonych przedmiotach spotyka się cechę „I. Ehrlich” wersalikami w prostokącie. Kontynuatorami wytwórni byli Ber i Aron Ehrlich. Eksponat pochodzi ze zbiorów Muzeum w Tykocinie, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Naczynie będzie można podziwiać do końca sierpnia. (uk)