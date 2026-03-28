Nowe donice na Rynku Kościuszki. Zielony projekt Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku

28 marca, 2026

To nie tylko designerskie elementy aranżacji przestrzeni miejskiej, ale także niewielkie, eksperymentalne ekosystemy. W Białymstoku pojawiły się donice, które mają pełnić funkcje przestrzeni badawczej nad bioróżnorodnością w centrum miasta. To efekt współpracy naukowców z Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku .

Innowacyjne donice wspierające naturę

Autorką donic jest mgr Aleksandra Jakuć z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Zaprojektowane przez nią instalacje są dwupoziomowe, ich górna część przeznaczona jest dla roślin nektarodajnych, które mają przyciągać owady zapylające. Dolny poziom to przestrzeń wodna dla roślin wodnych i błotnych.

Gdzie można zobaczyć donice?

Nowe nasadzenia pojawiły się w dwóch lokalizacjach:

na Rynku Kościuszki, naprzeciwko katedry

w okolicach Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki

Współpraca nauki i miasta

Projekt powstał we współpracy z biologami z Uniwersytetu w Białymstoku. Jak podkreśla dr Edyta Jermakowicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, w donicach znalazły się różne gatunki roślin – od wodnych, przez błotne, po te preferujące suche warunki. Dzięki temu możliwe będzie obserwowanie, jak różnorodne środowiska funkcjonują w miejskiej przestrzeni.

Partnerem projektu jest także Miasto Białystok, które udostępniło teren i będzie dbało o utrzymanie roślin.

Badania nad bioróżnorodnością

Nowe donice to nie tylko element estetyczny, ale również projekt badawczy. Naukowcy będą obserwować, czy i jakie owady pojawią się w tych mikroekosystemach oraz jak rośliny poradzą sobie w miejskich warunkach.

Pierwsze efekty badań mają być widoczne najwcześniej pod koniec sierpnia.

Projekt powstał dzięki środkom z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach projektu „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO”

(pc)