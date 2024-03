Nowe autobusy w Białymstoku

19 marca, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Białostocka Komunikacja Miejska zakupiła 5 nowych autobusów.

Autobusy mają ekologiczne silniki Euro VI. Są węższe i krótsze (9-metrowe) od modeli, które jeżdżą już we flocie autobusów BKM. Cechują się także lepszą skrętnością, co jest bardzo istotne na wąskich drogach osiedlowych. Będą wykorzystywane do obsługi linii mniej obciążonych, gdzie jest mniej pasażerów. Mają specjalnie zaprojektowane miejsca siedzące odpowiadające dłuższym przejazdom, są także miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone są też w pełną informację pasażerską oraz klimatyzację.

– Są to autobusy używane, w bardzo dobrym stanie, które dostosowujemy właśnie teraz do potrzeb mieszkańców – mówi Marcin Moskwa, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. – Będą kursowały zarówno liniach podmiejskich jak i też liniach białostockich. Autobusy mają 23 miejsca siedzące, na swój pokład mogą zabrać ponad 50 pasażerów.

Pierwsze dwa autobusy z pięciu zakupionych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przyjechały już do Białegostoku. Kolejne trzy dotrą do naszego miasta w ciągu dwóch tygodni.

Po wprowadzeniu ich do użytku wycofane zostaną 17-letnie autobusy Man z 2007 roku, które są już znacznie wyeksploatowane. Jeśli nowe autobusy sprawdzą się w użytkowaniu, rozważona zostanie możliwość zakupu kolejnych. (jł)