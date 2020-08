Nowe ambulanse mają pomóc Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w walce z COVID – 19

Sierpień 18, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku kupiła nowy sprzęt, który ma pomóc w walce z koronawirusem.

Do stacji trafiły cztery ambulanse i piętnaście defibrylatorów. Pojazdy będą służyły do przewożenia chorych z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19 oraz do transportu wymazów do laboratorium diagnostycznego.

– Są to typowe ambulanse, a nawet mają skromniejsze wyposażenie, niż ambulanse funkcjonujące w ratownictwie medycznym. Do wymazów szczególnego sprzętu nie potrzeba. Są tu tylko boksy służące do pobieranie próbek. Zależało nam na tym, żeby tych powierzchni, które mogłyby być skażone było jak najmniej. Są tu tylko powierzchnie gładkie łatwe do sterylizacji. Jeżeli chodzi o pacjentów transportowanych, są to zazwyczaj osoby w dobrym stanie ogólnym – mówił dyrektor WSPR Bogdan Kalicki.

Natomiast defibrylatory posiadają funkcję bezinwazyjnego pomiaru i monitorowania ciśnienia krwi oraz możliwość transmisji EKG. Łącznie ambulanse i defibrylatory łącznie kosztowały prawie 3.5 miliona złotych. Na tę kwotę składają się dotację z Unii Europejskiej, budżetu państwa i województwa podlaskiego. (ea/mc)