Nowatorskie pomysły i naukowe sukcesy – stypendia trafiły do młodych białostoczan

8 września, 2025

Źródło: ALO PB

Ponad 380 młodych białostoczan otrzymało stypendia za naukę, twórczość i innowacje techniczne. W poniedziałek (08.09) w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku prezydent Tadeusz Truskolaski wyróżnił tych najzdolniejszych uczniów i absolwentów białostockich szkół. Wsparcie finansowe łącznie wyniosło ponad 787 tysięcy złotych.

Wśród stypendystów są także uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. To m.in. Hubert Muszyński, który otrzymał stypendium w kategorii innowacyjna myśl techniczna za projekt „Inteligenta laska wspomagająca poruszanie się osób niewidomych z wykorzystaniem technologii sensorowych i sztucznej inteligencji”. W tej kategorii w sumie znalazło się 53 osoby. Za wysokie wyniki w nauce stypendia naukowe przyznano 121 osobom, a za twórczość artystyczną – 213 uczniom. Wśród nagrodzonych są laureaci olimpiad i konkursów, młodzi wynalazcy oraz artyści. (red.)