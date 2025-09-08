Home Wiadomości Nowatorskie pomysły i naukowe sukcesy – stypendia trafiły do młodych białostoczan

Wiadomości

8 września, 2025

Nowatorskie pomysły i naukowe sukcesy – stypendia trafiły do młodych białostoczan

Źródło: ALO PB
Ponad 380 młodych białostoczan otrzymało stypendia za naukę, twórczość i innowacje techniczne. W poniedziałek (08.09) w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku prezydent Tadeusz Truskolaski wyróżnił tych najzdolniejszych uczniów i absolwentów białostockich szkół. Wsparcie finansowe łącznie wyniosło ponad 787 tysięcy złotych. 

 

Wśród stypendystów są także uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. To m.in. Hubert Muszyński, który otrzymał stypendium w kategorii innowacyjna myśl techniczna za projekt „Inteligenta laska wspomagająca poruszanie się osób niewidomych z wykorzystaniem technologii sensorowych i sztucznej inteligencji”. W tej kategorii w sumie znalazło się 53 osoby. Za wysokie wyniki w nauce stypendia naukowe przyznano 121 osobom, a za twórczość artystyczną – 213 uczniom. Wśród nagrodzonych są laureaci olimpiad i konkursów, młodzi wynalazcy oraz artyści. (red.)

 

Najnowsze wiadomości
Konferencja dotycząca finałów zawodów strongman
Białystok: Finał Pucharu Eur ... więcej
Andy Pelmard
Andy Pelmard nowym zawodnikiem ... więcej
Nowatorskie pomysły i naukowe ... więcej
Piłkarze na boisku
Tomas Silva i Miki Villar nie ... więcej
Moricon-fot-Dariusz-Piekut-PB
Moricon 2025 – 2 000 uczestn ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.