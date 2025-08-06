Nowa tężnia solna w Parku Planty w Białymstoku oficjalnie otwarta

6 sierpnia, 2025

W samym sercu Białegostoku – w malowniczym Parku Planty – dobiegły końca prace nad długo wyczekiwaną tężnią solną. Ten naturalny sposób wspierania zdrowia i odporności jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców. To kolejny krok w rewitalizacji jednego z najpopularniejszych parków w mieście.

Co to jest tężnia solankowa i jak działa?

Tężnia solna otwarta w parku to tzw. tężnia sucha, w której specjalny system rozpylania tworzy aerozol solny, tworząc mikroklimat podobny do tego znanego z uzdrowisk nadmorskich. Inhalacje solankowe wspierają układ oddechowy, poprawiają odporność i pomagają osobom z alergiami oraz chorobami górnych dróg oddechowych.

Nowa atrakcja w Parku Planty – idealne miejsce na relaks

Tężnia to nie tylko prozdrowotne miejsce, ale też nowa atrakcja turystyczna Białegostoku. Znajdzie się wśród zieleni Parku Planty, który ostatnio przeszedł wiele zmian. Pojawił się tam plac zabaw z imponującą drewnianą sową, a także odnowiona różanka z tysiącami kwiatów.

Dzięki temu Park Planty staje się miejscem łączącym relaks, rekreację i zdrowie, idealnym zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów czy studentów szukających chwili oddechu w naturze.

To już druga tężnia solankowa w Białymstoku – pierwsza funkcjonuje od jakiegoś czasu na osiedlu Pieczurki i cieszy się ogromną popularnością. Urzędnicy zapowiadają kolejne inwestycje w tężnie na innych osiedlach, ponieważ mieszkańcy coraz chętniej korzystają z naturalnych metod poprawy samopoczucia.

(pj)