Nowa tężnia solna na Plantach w Białymstoku prawie gotowa. Co sądzą mieszkańcy?

21 lipca, 2025

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Nowa tężnia solna w białostockim parku Planty już wkrótce będzie dostępna dla mieszkańców. Trwają obecnie odbiór techniczny i ostatnie prace wykończeniowe przy ośmiokątnym pawilonie, w którym powietrze nasycone mikrocząsteczkami soli ma korzystnie wpływać na drogi oddechowe, poprawiać samopoczucie, a przede wszystkim pozwalać – dosłownie – odetchnąć pełną piersią.

Mieszkańcy z entuzjazmem: „Czekaliśmy na coś takiego!”

Zapytaliśmy mieszkańców Białegostoku, co sądzą o nowej atrakcji w centrum miasta. Większość odpowiedzi była pozytywna:

– To świetny pomysł! Mieszkam niedaleko i na pewno będę tu przychodzić z dziećmi. Wreszcie coś zdrowego i dostępnego dla wszystkich – mówi pani Katarzyna z osiedla Piaski.

– Lubię spacerować po Plantach, a teraz będzie można połączyć przyjemne z pożytecznym – relaks i inhalacja w jednym – dodaje pan Marek, emeryt.

Nowa tężnia to nie tylko inhalacyjne walory zdrowotne, ale również estetyczne zagospodarowanie przestrzeni. Wokół obiektu pojawiły się nowe alejki, ławki i kosze na śmieci. Co ważne – pawilon jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

To nie koniec – wkrótce dwie kolejne tężnie w Białymstoku

Do końca sierpnia powstaną w mieście kolejne dwie tężnie solne:

przy ulicy Szkolnej w Starosielcach – mniejszy pawilon o powierzchni 50 m² z utwardzoną nawierzchnią, oświetleniem, ławkami i stojakiem rowerowym,

w parku im. Jadwigi Dziekońskiej, przy Spodkach – większy, 75-metrowy obiekt z nowymi ścieżkami spacerowymi, zielenią i pełną infrastrukturą rekreacyjną.

Przypomnijmy, że w Białymstoku działa już tężnia mokra w Pieczurkach, a podobne obiekty znajdują się także w okolicznych miejscowościach, m.in. w Supraślu, Choroszczy i Wasilkowie.

(pc)