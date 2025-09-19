Nowa technologia z Politechniki Białostockiej pomoże chronić elewacje budynków przed zabrudzeniami i zaciekami

19 września, 2025

Prof. Tomasz Teleszewski, fot. Hanna Kość Prof. Tomasz Teleszewski, fot. Hanna Kość

Zacieki i osady na elewacjach budynków szczególnie wokół krat wentylacyjnych to częsty problem, który pogarsza estetykę i stan techniczny ścian. Naukowcy z Politechniki Białostockiej postanowili się z tym zmierzyć i stworzyli innowacyjną ścienną wyrzutnię powietrza, która minimalizuje zabrudzenia i zacieki.

Nowa konstrukcja została zaprojektowana tak, by eliminować tzw. efekt Coandy, czyli zjawisko, w którym strumień powietrza „przykleja się” do ściany, niosąc ze sobą zanieczyszczenia. Zastosowano w niej specjalne kierownice i osłony, które skutecznie zmieniają kierunek przepływu powietrza i chronią przed opadami atmosferycznymi.

– To element wentylacji, który stanowi zakończenie przewodu wywiewnego, bo generalnie w tym przewodzie, jeżeli usuwamy powietrze, to jest to powietrze zanieczyszczone. Tak najprościej to możemy spojrzeć na przykład będąc w łazience na kratkę wywiewną. Ona często jest zabrudzona, ale to już nam daje pewną taką informację, co tam do tego kanału jest wprowadzane. I później to zanieczyszczenia się wydostają i trafiają na elewację. A elewacja charakteryzuje się dużo chropowatością, więc jest to bardzo dobry materiał na osadzanie się tego typu zanieczyszczeń. Jeżeli jeszcze do tego dodamy wilgoć, która zawsze gdzieś się tam pojawi, to wtedy mamy też również zacieki na elewacji – tłumaczy prof. Tomasz Teleszewski z Katedry Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Powstały już trzy różne prototypy nowej konstrukcji, które przebadano laboratoryjnie i przy pomocy symulacji komputerowych, a wyniki są obiecujące, bo wyrzutnie rzeczywiście ograniczają zabrudzenia na elewacji. – Jeżeli komuś zależy na czystej elewacji, że jest to elewacja jasna, czyli w domkach jednorodzinnych, to po to, żeby później nie było takiego efektu na przykład motyla w przypadku kiedy te kratki są wyprowadzone po bokach, żeby nie było też zacieków, jeżeli to jest jakaś taka konstrukcja z żaluzjami i tutaj też mamy takie zabrudzenia, to myślę, że to jest dobry wybór – dodaje prof. Tomasz Teleszewski.

Projekt „Ścienna wyrzutnia powietrza minimalizująca osadzanie się zanieczyszczeń i redukująca zacieki na ścianie budynku” wyróżnia się potencjałem wdrożeniowym i dzięki docenieniu w konkursie „PB Ekspres do Innowacji”, ma szansę wejść na ścieżkę komercyjną. Ponadto naukowcy zgłosili wyrzutnię do Urzędu Patentowego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Tomaszem Teleszewskim: