Nowa świetlica dla dzieci na Oddziale Onkologii UDSK w Białymstoku

6 grudnia, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Świetlica na Oddziale Onkologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeszła całkowity remont. Ma nowe oświetlenia, ściany, meble, zabawki i sprzęt. Powstała dzięki Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei”. Pozwoli małym pacjentom (a obecnie jest ich na oddziale 26) na chwilę zapomnieć o chorobie.

Fundacja od 13 lat daje siłę i nadzieję do walki z chorobą onkologiczną. – Nowa świetlica to miejsce, gdzie dzieci będą mogły odpocząć, pobawić się, poczuć się bezpiecznie i choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Remont i wyposażenie tego pomieszczenia był możliwy dzięki sponsorom – mówi Bartłomiej Trzeciak, prezes Fundacji „Bajkowa Fabryka Nadziei”. Nowa świetlica została otwarta w Mikołajki, 6 grudnia.

– To kolejna przepiękna świetlica i fantastyczne miejsce spotkań, gdzie dzieci wzajemne się wspieraja i integrują – dodaje dr Małgorzata Sawicka-Żukowska z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. – Dzieci, które trafiają do kliniki – nowego środowiska, stykają się z trudnymi doświadczeniami, procedurami. Takie miejsce sprawia, że lepiej się czują, mają lepszy nastrój, a to znaczy, że bedą lepiej się leczyć i z innym nastawieniem wracają na kolejne cykle chemioterapii. (at)